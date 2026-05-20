El Gobierno blinda con 750 millones la gran inversión de Diamond Foundry en la industria de chips de Zaragoza

El Gobierno de España ha formalizado el gran espaldarazo institucional y económico a la implantación de Diamond Foundry en Zaragoza, uno de los proyectos empresariales más punteros e innovadores que se pondrán en marcha en Aragón en los próximos años. La Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), dependiente del Ministerio para la Transformación Digital, ha cerrado una inversión pública de 752 millones de euros en el gran proyecto industrial que impulsa la compañía estadounidense para desarrollar en España componentes avanzados para microchips, una implantación estratégica que pivotará sobre la capital aragonesa y la localidad extremeña de Trujillo (Cáceres).

La confirmación de la operación blinda el despliegue de una inversión clave para el desarrollo de la industria del semiconductor, un sector considerado esencial para la economía del futuro y que echará raíces en Aragón. Por primera vez, además, el Ejecutivo central se ha pronunciado expresamente sobre su participación en el proyecto zaragozano de Diamond Foundry, adelantado en exclusiva por este diario el pasado 1 de febrero.

La futura fábrica de Zaragoza estará especializada en el corte, procesado, inspección y acabado de obleas de diamante sintético destinadas a semiconductores de alto rendimiento. Desde la SETT, conocida como la SEPI digital, han confirmado la creación de hasta 300 empleos directos y han asegurado que Diamond Foundry "ya ha comenzado en Zaragoza los trabajos para poner en marcha" la planta, mientras mantiene y amplía paralelamente sus operaciones en Extremadura.

La factoría se ubicará en el polígono Empresarium, en las instalaciones de última generación que levantó Becton Dickinson para una planta de jeringuillas que nunca llegó a entrar en funcionamiento. La operación de compra del complejo industrial, asentado sobre una parcela de más de diez hectáreas y con 20.000 metros cuadrados ya construidos, se culminó el pasado mes de abril tras recibir la autorización previa del Ayuntamiento de Zaragoza, necesaria por los condicionantes jurídicos asociados a unos terrenos que originalmente eran de titularidad municipal.

Zaragoza, en la cadena de valor del chip

La operación global movilizará una inversión total de 2.350 millones de euros hasta 2029 mediante una sociedad conjunta –joint venture, en la terminología inglesa- participada por la SETT, la filial española de Diamond Foundry e inversores privados. El Estado controlará aproximadamente un 32% del capital.

Dentro de esa estrategia, Zaragoza desempeñará un papel clave en la fabricación avanzada de componentes para chips de nueva generación. Mientras que en Trujillo se producen los lingotes de diamante monocristalino sintético, la planta aragonesa se especializará en el corte de obleas, el lapeado o alisado de alta precisión, el pulido y la inspección y control de calidad.

La SETT destaca que será el primer establecimiento en España de una “foundry” especializada en semiconductores de diamante monocristalino, una tecnología todavía emergente pero considerada estratégica para el futuro de la microelectrónica.

Chips para IA, automoción y centros de datos

El diamante monocristalino sintético —Single CrCristasiamond (SCD)— está considerado uno de los materiales más prometedores para la próxima generación de chips debido a sus propiedades térmicas y eléctricas, superiores incluso a las del silicio convencional.

Esta tecnología permitirá desarrollar semiconductores más eficientes y potentes orientados a sectores como la inteligencia artificial, los centros de datos, la automoción eléctrica, la defensa y la electrónica de potencia, según explican desde el Gobierno que preside Pedro Sánchez.

La comunicación oficial subraya además que el proyecto ayudará a posicionar a España y Europa dentro de la cadena global de valor del semiconductor, un sector considerado estratégico en plena carrera tecnológica internacional.

Hasta 300 empleos en Zaragoza

El Gobierno cifra en hasta 300 empleos directos el impacto previsto en Zaragoza, mientras que las instalaciones de Trujillo alcanzarían los 500 trabajadores.

Diamond Foundry ya ha comenzado la contratación de perfiles técnicos y directivos para la futura planta de Empresarium y recientemente incorporó como director del proyecto aragonés a Ángel Moreno, un veterano ejecutivo de la multinacional alemana Infineon Technologies, uno de los grandes fabricantes europeos de chips.

La compañía ejecutó además hace apenas unas semanas la compra de las instalaciones que dejó construidas Becton Dickinson en el polígono Empresarium, un complejo industrial de unos 20.000 metros cuadrados equipado con salas blancas, laboratorios y sistemas preparados para procesos industriales de alta exigencia tecnológica.

Noticias relacionadas

Con el respaldo económico estatal ya formalizado y el despliegue industrial en marcha, la implantación de Diamond Foundry se consolida como una de las mayores apuestas industriales y tecnológicas que ha logrado captar Aragón en los últimos años fuera del automóvil y los centros de datos.