Esade distingue a su antiguo alumno Ramon Laguarta, actual presidente de PepsiCo

"Ganar en un mundo cambiante implica repensar cómo crecemos: preparar nuestro modelo de negocio para el futuro, ir por delante de las expectativas del consumidor y construir con impacto positivo". Con estas palabras, Ramon Laguarta (Barcelona, 1963), presidente y consejero delegado de PepsiCo y antiguo alumno de Esade, ha resumido los retos del liderazgo empresarial actual al recibir el Premio Esade 2026 durante la trigésima edición de la Jornada Anual Esade Alumni, celebrada en L’Auditori de Barcelona bajo el lema 'Seeing the world, shaping the future' y ante cerca de 1.000 antiguos alumnos de la institución.

El galardón, impulsado por la comunidad alumni de Esade, reconoce una trayectoria marcada por la gestión de negocios globales, la adaptación a mercados en transformación y una visión del crecimiento que combina innovación, resiliencia e impacto positivo. En un contexto de mayor complejidad económica y geopolítica, la jornada ha situado estos retos en el centro del debate sobre el futuro de las organizaciones. Durante una conversación con Jorge Alcover, presidente de Esade Alumni, Laguarta ha explicado que PepsiCo está adaptando su organización a nuevas expectativas de consumo y a un entorno empresarial más exigente. "En PepsiCo estamos haciendo que nuestro motor de crecimiento sea más ágil, transformador y resiliente", ha afirmado.

Al recoger el premio, Laguarta ha destacado también el vínculo personal que le une a Esade. "Este reconocimiento es muy especial para mí. Cierra un círculo que comenzó hace 45 años, cuando empecé mis estudios en Esade. Allí adquirí habilidades y valores que me han acompañado y guiado a lo largo de toda mi trayectoria profesional. Siempre estaré profundamente agradecido a Esade", ha proclamado.

Mercado global cambiante

Desde que asumió la dirección ejecutiva de PepsiCo en 2018 y la presidencia en 2019, Laguarta ha impulsado una nueva etapa orientada a reforzar la capacidad de la compañía para crecer en un mercado global cambiante. La estrategia se articula en torno a tres prioridades: adaptar el portafolio a las nuevas necesidades del consumidor, acelerar la expansión internacional y desarrollar nuevas ocasiones de consumo, especialmente en comidas y en el canal fuera del hogar.

La trayectoria de Laguarta en PepsiCo comenzó en 1996 y se ha desarrollado a lo largo de tres décadas en distintos mercados y posiciones de responsabilidad. Antes de asumir el liderazgo global de la compañía, dirigió entre 2015 y 2017 la región Europa y África subsahariana, una de las áreas más complejas y estratégicas de PepsiCo, tras haber ocupado diversos cargos directivos en Europa. MBA por Esade y con un Máster en International Management por la Thunderbird School of Global Management de Phoenix (Arizona), Laguarta representa una trayectoria internacional vinculada a la gestión de compañías globales, la toma de decisiones en mercados complejos y la transformación de modelos de negocio.

La conversación con el premiado ha sido el eje central de una jornada dedicada a analizar cómo las organizaciones pueden interpretar un entorno global más complejo y anticipar los retos que marcarán su futuro. El encuentro ha sido inaugurado por Patrícia Valentí, directora de Esade Alumni, y ha contado con un diálogo sobre la nueva realidad geopolítica entre Jorge Alcover y Francesc Xavier Mena, catedrático de Economía de Esade-Universidad Ramon Llull.

A partir de ese marco, el intercambio entre Alcover y Laguarta ha llevado la reflexión al terreno de la empresa global y de la industria alimentaria, con cuestiones como la evolución de los hábitos de consumo, la agilidad organizativa, la sostenibilidad y la capacidad de crecer en escenarios de incertidumbre. Tras el diálogo, Laguarta ha recibido el Premio Esade 2026 de manos de Anna Xicoy, presidenta del Patronato de Fundación Esade; Daniel Traça, director general de Esade, quien ha clausurado la jornada, y Jorge Alcover.