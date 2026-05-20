Hacienda
Emilio Baena, extrabajador de Hacienda: "Hacienda no busca fraude, busca incoherencias"
La Agencia Tributaria prioriza la detección de inconsistencias entre los datos declarados por el contribuyente y terceros
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El periodo para presentar la declaración de la Renta aún permanece abierto para quienes todavía no han podido reunir todos los documentos fiscales. De esta forma, el plazo, que empezó el pasado 8 de abril, se mantendrá abierto hasta el 30 de junio.
Sin embargo, hay casos en los que no es tan fácil, ya que Hacienda puede enviar notificaciones a los contribuyentes después de haber presentado su declaración.
Entre los documentos que podemos recibir, se encuentran la carta informativa, requerimiento, propuesta de liquidación, resolución del procedimiento, providencia de apremio, diligencias de embargo, inicio de investigación de inspección, o el expediente sancionador.
Cómo funciona la investigación de errores fiscales
En este caso, Emilio Baena, un antiguo trabajador de la Agencia Tributaria (AEAT) nos da algunos consejos que no todos los ciudadanos saben.
Tras más de una década trabajando para la Administración, Baena tiene claro que “Hacienda no busca fraude, busca incoherencias”. De hecho, este sería el punto clave para entender cómo funciona el sistema.
De tal forma, aunque la mayoría suele pensar que Hacienda revisa cada caso de forma individual, en búsqueda de errores significativos o comportamientos sospechosos, la realidad no sería así.
La importancia de que los datos tengan sentido
Precisamente, el extrabajador aclara que lo primero que suele analizar el sistema es si los datos encajan entre sí, es decir, si toda la información cuadra.
Las autoridades fiscales suelen enfocarse en lo que declara el contribuyente, así como lo que declaran terceras personas por este, la información suministrada por los bancos, las declaraciones de años anteriores, así como las cifras que son normales según el sector de cada trabajador.
Una vez que se revisan estos datos y las cifras no cuadran, Hacienda suele investigar estos casos, ya que podría tratarse de un posible fraude fiscal.
En todo caso, la Administración siempre pone una fecha límite para avisar sobre estos fallos cometidos en la declaración de la renta. Por ejemplo, para el ejercicio fiscal de este año, Hacienda tiene hasta 2030 para notificar errores, aunque lo más probable es que envíen los avisos antes de finalizar el año 2026.
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