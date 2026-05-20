Los catalanes gastan 2.419 euros anuales en comprar productos frescos, 200 euros más que la media española

Porque son saludables y (casi siempre) de temporada. Porque contienen proteínas naturales y porque, de paso, ayudan a sostener la economía local. Los españoles comen de media entre una y dos raciones diarias de frutas y verduras, y de dos a tres raciones semanales de carne y pescado y eso, según revela la última edición del Observatorio de Productos Frescos de Aldi, consolida a los productos frescos como uno de los segmentos que más está creciendo en los últimos años, a pesar de que los precios son más volátiles y a pesar también del auge que están experimentando las comidas preparadas.

En Catalunya, en concreto, las familias destinan un 43,9% del presupuesto que reservan para alimentación, a la compra de estos productos, de manera que los hogares invierten una media de 2.419 euros al año en frescos, frente a los 2.223 euros de la media española.

El observatorio que elabora anualmente la cadena de supermercados constata asimismo que el consumidor catalán acude 204 veces al año a comprar frescos, cinco veces más que la media nacional y un 1,8% más que el año anterior. "De este modo, las familias logran optimizar el gasto y reducir el desperdicio alimentario, una preocupación compartida a nivel nacional, donde el 83,6% de los hogares aplica medidas concretas para evitar que la comida termine en la basura", indica el estudio.

El origen del producto sigue siendo un factor decisivo a la hora de llevarse uno y otro producto fresco, ya que el 79,4% de los consumidores catalanes se fija en la procedencia y el 83,9% prioriza los alimentos nacionales. La preferencia por la naturalidad se refleja en la predilección por los productos de temporada. En concreto, el 54,4% de los catalanes prioriza los productos frescos de temporada, una cifra que aumenta hasta el 73,3% cuando el alimento es de origen nacional, agrega el informe.

Controlar el gasto

El consumidor catalán, prosigue el análisis de Aldi, suele inclinarse por el supermercado a la hora de adquirir productos frescos. Y lo hace fundamentalmente por una cuestión de calidad-precio, que es el factor principal para el 56,2% de los hogares. La conveniencia, es decir, la posibilidad de escoger formatos o productos listos para comer, es otro de los elementos que cobra relevancia en Catalunya, con un 52% frente al 47,3% de la media nacional. Por su parte, la calidad del producto y la variedad del surtido se mantienen como elementos determinantes para un 39,4% y un 34,5% de los hogares, respectivamente.

Según la compañía, el precio medio pagado por los frescos en Aldi es un 15% más bajo que en el resto del sector, gracias a su política de precios contenidos y promociones. La firma alemana cuenta en la actualidad con 103 supermercados en Catalunya, lo que la convierte en la segunda comunidad con mayor presencia de la cadena en España -el pasado 13 de mayo abrió el más reciente, en Montcada i Reixac (Vallès Occidental)-. Su previsión es cerrar el ejercicio de 2026 en la región con 110 tiendas y una plantilla de unos 1.500 trabajadores.