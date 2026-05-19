TELECOS
Telefónica Brasil compra un 25% de FiBrasil por 78 millones y toma el control de la compañía
Vivo, la marca que opera Telefónica en Brasil, pasa a controlar el 100% de las operaciones en el país
EP
La filial de Telefónica en Brasil ha adquirido la totalidad del capital de la compañía de infraestructura y servicios de fibra óptica FiBrasil tras comprar el 24,99% que aún no controlaba a Telefónica Infra por un importe de 458,7 millones de reales brasileños (78,5 millones de euros), según ha informado la compañía.
La operación se ha formalizado mediante la firma de un contrato de compraventa de acciones (SPA, por sus siglas en inglés) y el pago se ha realizado en un único desembolso en la fecha de firma.
Con esta transacción, Vivo, bajo la marca que opera Telefónica en Brasil, pasa a controlar el 100% del capital social de FiBrasil, consolidando íntegramente esta filial en sus cuentas.
En julio de 2025, Telefónica acordó la compra a Caisse de dépot et placement du Québec (CDPQ) del 50% de Fibrasil que no controlaba por 850 millones de reales (145 millones de euros), en una sociedad participada hasta entonces al 50% entre el fondo canadiense y la operadora (a través de Vivo y Telefónica Infra).
Tras el cierre, Vivo elevó su participación al 75,01%, mientras que Telefónica Infra mantuvo el 24,99% restante --ahora vendido--, lo que permitió a Telefónica controlar indirectamente el 100% de FiBrasil, actualmente ya íntegramente en manos de Telefónica Brasil.
Telefónica Brasil enmarca esta operación en su estrategia para reforzar la eficiencia y las sinergias operativas en el negocio de redes de fibra óptica, uno de los pilares de su crecimiento en el mercado brasileño.
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