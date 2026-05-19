Scott Galloway, profesor universitario: “Los jubilados son la generación más rica de la historia”

El actual problema de natalidad y envejecimiento de la población no habría hecho más que empeorar la gestión de las pensiones en muchos países, con especial atención en el caso de España. El principal inconveniente sería una mayoría de personas jubiladas en aumento, frente a una escasa población activa o en edad de trabajar.

El resultado en muchos casos sería la falta de trabajadores que puedan mantener el sistema de pensiones y, con ello, una menor cantidad de cotizaciones a la Seguridad Social. En vista del contexto actual, cada vez más expertos dan su opinión sobre el tema, e incluso proponen algunas soluciones.

La generación con mayores ingresos

Uno de estos expertos que aportan su grano de arena es Scott Galloway, profesor en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York, que da un giro de 180 grados a otras propuestas. Tras observar la situación actual en Estados Unidos, el docente señala una alternativa contundente: dejar de pagar pensiones para poder sostener el sistema.

“Los jubiados son la generación más rica de la historia”, asegura Galloway en su canal de YouTube, ‘The Prof G Pod’. Según el experto, hasta un tercio de los pensionistas no deberían recibir su pensión, ya que no la necesitan.

La razón de ello es que muchos jubilados estarían accediendo a prestaciones, aunque poseen unos niveles muy altos de ingresos y patrimonio, en concreto, “entre el 10 y 30% de las personas que reciben pensiones”.

Más de un billón de dólares para mantener el sistema de pensiones

Por otro lado, el profesor lamenta que el sistema actual no hace más que perjudicar a los más jóvenes. Las cifras nos hablan de hasta 1,2 billones de dólares anuales con los que estaría manteniendo el sistema de pensiones en Estados Unidos.

“El programa tendría que dejar fuera a quienes no se encuentren en situación de pobreza” sentencia Galloway. De hecho, señala que muchas personas con grandes patrimonios en Estados Unidos ni siquiera notarían la diferencia entre recibir o no recibir estas pensiones.

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En todo caso, el profesor señala la gran deficiencia del sistema de pensiones en su país, donde se exige la misma contribución a todo tipo de trabajadores, desde grandes ejecutivos hasta puestos más humildes. “Necesitamos seriamente una reforma, necesitamos recortar los costes”, concluye, señalando la necesidad de reformar el sistema cuanto antes.