Desconvocada la huelga en la fábrica de Puig en Vacarisses

Los trabajadores de la fábrica que Puig tiene en Vacarisses han suspendido la huelga prevista para este próximo miércoles 20 de mayo. Fuentes conocedoras explican que la dirección se ha avenido a negociar subidas salariales y el sindicato CGT ha paralizado su protesta. Los empleados buscaban ejercer presión sobre la dirección en plena fusión con otro gigante de la cosmética, Estée Lauder, y ahora encaran las conversaciones. CGT ostenta cuatro de las nueve sillas del comité de empresa de la planta del Vallès Occidental.

La factoría de Vacarisses se dedica a la producción de productos cosméticos y de cuidado facial ('skincare') com Isdin, Charlotte Tilbury, Byredo, Loto del Sur, Dries Van Noten, L'Artisan y Uriage. Y desde el sindicato habían plantado la primera huelga de la compañía para denunciar que dentro de la plantilla, entre grupos profesionales, existen diferencias salariales notables, que generan malestar interno y que hasta ahora la corporación ha rehusado corregir.

Es por ello que desde la CGT han pretendido aprovechar el momento negociador entre la cúpula de Puig y la de Estée Lauder, que puede devenir en un gigante mundial, para obligar a la empresa a mover ficha. La situación financiera de la compañía es buena y ha mejorado desde que se publicaron las primeras informaciones en torno a la fusión. Su cotización bursátil supera los 10.000 millones de euros y en 2025 presentó un beneficio de 594 millones de euros, un 11,9% superior al del año anterior.

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La de Vacarisses es una de las principales fábricas de Puig. Operativa desde 1995, está especializada en productos dermatológicos y complementos de fragancias. La firma tiene también plantas productivas en Alcalá de Henares, Chartres (Francia), Atenas (Grecia) y Tamil Nadu (India).