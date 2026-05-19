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Encuentro financiero

Prensa Ibérica celebra el I Encuentro Banca Privada y Gestión de Patrimonios el 27 de mayo en Madrid

El evento analizará los retos del nuevo inversor, la regulación, la digitalización, la sostenibilidad, los activos alternativos y la planificación patrimonial integral

I Encuentro Banca Privada y Gestión de Patrimonios

I Encuentro Banca Privada y Gestión de Patrimonios

Redacción

Madrid
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Activos, Prensa Ibérica y elPeriódico organizan el próximo 27 de mayo en Madrid el I Encuentro Banca Privada y Gestión de Patrimonios, una jornada que reunirá a representantes de entidades financieras, gestoras y firmas especializadas para analizar los principales retos del sector bajo el lema “El futuro del capital: confianza, rentabilidad y propósito en la nueva era patrimonial”. El encuentro tendrá lugar en el Espacio Bertelsmann, situado en la calle O’Donnell, 10, a partir de las 9.30 horas.

La jornada cuenta con el patrocinio de Andbank, BDKapital, Banco Mediolanum, Crescenta, Renta 4 y Tressis, y con la colaboración de ASEAFI y Finect.

El encuentro arrancará a las 10.00 horas con la bienvenida de Juan Carlos Lozano, jefe de Especiales de Activos. A continuación, José Ramón Iturriaga, socio de Abante y gestor especializado en renta variable, protagonizará una intervención individual titulada “Geopolítica e inversión. Riesgos y oportunidades”.

Tras esta primera ponencia, se celebrará la mesa de expertos “La Banca Privada ante el nuevo inversor: regulación, confianza y digitalización”, moderada por Vicente Varo, director general de Finect. En ella participarán Mario Rappanello, director Wealth & Banca Privada de Banco Mediolanum; Daniel Fernández, socio de Risk & Advisory de Grant Thornton; Víctor Mir, responsable de Banca Patrimonial de MiraltaBank; Diego Abaitua, secretario general y director de Banca Privada de Renta 4; y Jorge Cabrera Rivero, director general de BDKapital.

La segunda mesa redonda abordará la “Gestión de Patrimonios 360º: sostenibilidad, alternativos y planificación integral”. El debate estará moderado por Carlos García Ciriza, presidente de ASEAFI, y contará con la participación de Sonsoles Santamaría, directora general de negocio de Tressis AV; Ramiro Iglesias, CEO y cofundador de Crescenta; Álvaro Fernández, socio en Auditoría de Entidades Financieras de Grant Thornton; Pablo Uriarte, socio de Abante; y Juan Luis García Alejo, director de Andbank Wealth Management.

El encuentro concluirá a las 11.45 horas, tras una mañana dedicada a analizar cómo evoluciona la banca privada en un contexto marcado por las nuevas exigencias regulatorias, la transformación digital, la búsqueda de confianza por parte del inversor y la creciente relevancia de la sostenibilidad y los activos alternativos en la gestión patrimonial.

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Si quiere inscribirse en la jornada puede hacerlo desde este enlace.

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