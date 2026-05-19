La excepción de la Seguridad Social que permite jubilarte a los 61 con solo 33 años cotizados

Todos los trabajadores españoles sueñan con la jubilación, pero cada vez es más difícil, pues el sistema de pensiones en España se enfrenta a cambios drásticos que redefine la edad de jubilación, según las necesidades demográficas y económicas del país. Debido al último cambio en la normativa, la jubilación a los 65 años será muy complicada para los empleados españoles, porque la nueva normativa aumenta gradualmente la edad de retiro hasta 2027.

En 2026, la edad de jubilación ordinaria es de 66 años y 10 meses para quienes hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses. En caso de haber cotizado al menos ese periodo, es posible jubilarse a los 65 años con el 100 % de la pensión.

Sin embargo, es posible retirarse a los 61 años con 33 años cotizados, pero hay que tener en cuenta varios aspectos, ya que la Seguridad Social contempla esa posibilidad, aunque solo en determinados supuestos y bajo condiciones muy concretas que no siempre se cumplen.

Se trata de la jubilación anticipada involuntaria, una modalidad que permite retirarse hasta 4 años antes de la edad ordinaria debido a un cese laboral forzoso, como despidos colectivos, objetivos, o causas ajenas al trabajador.

Para acceder a esta normativa, se necesita cumplir tres requisitos:

Se debe haber cotizado al menos 33 años , de los cuales una parte debe estar dentro de los últimos años previos a la jubilación.

, de los cuales una parte debe estar dentro de los últimos años previos a la jubilación. El segundo requisito es fundamental: la pérdida del empleo debe haberse producido por motivos independientes de la voluntad del trabajador. En este apartado se incluyen situaciones como despidos objetivos, expedientes de regulación de empleo o el cierre de la empresa.

de la voluntad del trabajador. En este apartado se incluyen situaciones como despidos objetivos, expedientes de regulación de empleo o el cierre de la empresa. También, es necesario estar inscrito como demandante de empleo durante un mínimo de seis meses antes de poder solicitar la pensión.

No obstante, hay una condición que lo determina todo, ya que la edad mínima no es fija, sino que depende de la edad legal de jubilación de cada caso. Aunque con 33 años cotizados se puede acceder a la jubilación anticipada involuntaria, esto no garantiza retirarse a los 61 años.

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Solo quienes tienen carreras de cotización largas pueden acercarse a esa edad, mientras que la mayoría se jubilará más bien a los 62 o 63 años. En la práctica, los 33 años son un requisito mínimo, pero la edad real de retiro varía según cada historial laboral.