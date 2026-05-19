Mercadona abre en Sitges una nueva 'tienda 9', la segunda en Catalunya tras la de Manlleu

A las puertas del mercado municipal de Sitges (Garraf) no se hablaba de otra cosa este martes por la mañana: la reapertura del supermercado Mercadona, situado en los bajos del equipamiento comercial y reconvertido en una ‘de las tiendas 9’ de la compañía. Es el segundo establecimiento de estas características inaugurado en Catalunya por la firma valenciana, tras el estreno el pasado marzo del de Manlleu (Osona). Este nuevo concepto de supermercado, que a algunos clientes ha pillado desprevenidos por su distinta organización de los productos, ofrece más espacio para los productos frescos y está pensado, según asegura la compañía en un comunicado, para mejorar la experiencia de compra.

"No ha sido fácil orientarse, porque los productos ya no están donde antes solías encontrarlos, pero creo que pronto nos acostumbraremos", comentaba una pareja de cierta edad a la salida del local, que ha estado varios meses en obras y en cuya reforma se han invertido 3,2 millones de euros.

Más sostenible

Entre las principales novedades que presenta el nuevo establecimiento está la reorganización integral del espacio, concebido para ser una tienda organizada por procesos. Hay un obrador central en el que se corta, se envasan o se cocinan, a la vista del cliente, los alimentos que este se va a llevar a casa y más superficie dedicada a los frescos, desde frutas y verduras a carnes, pescados y embutidos, según explicó el presidente de Mercadona, Juan Roig, en la presentación de los resultados de la compañía en 2025 el pasado marzo.

"Además, ofrece una gestión más eficiente de los recursos y supone un ahorro de hasta el 10% en energía y de hasta el 40% en consumo de agua", añade la empresa en su comunicado. La tienda cuenta asimismo con dispositivos electrónicos y herramientas colaborativas "que facilitan la autogestión del supermercado, optimizan la toma de decisiones y agilizan los procesos de toda la cadena", agrega.

Obrador central en la nueva tienda 9 de Mercadona en Sitges. / Mercadona

El nuevo establecimiento de Sitges incluye una zona de descanso para los clientes y ofrece un horario de apertura de lunes a sábado, de 9.00 a 21.00 horas de octubre a mayo (horario de invierno) y de 9.00 a 21.30 horas de junio a septiembre (horario de verano). También prestará servicio de compra 'on line'.

La idea, según detalló en su momento Roig, es avanzar en la fórmula que tanto éxito le ha dado hasta ahora a la cadena valenciana, que tiene claro que su misión "es ser prescriptores para el consumidor, darle asesoramiento sobre cuál es el mejor producto", proclamó el presidente. Eso le lleva a ofrecer una cartera limitada de productos, o lo que es lo mismo, un surtido corto en el que tiene un gran peso la marca blanca. Así, de aquí al año 2033, la firma renovará sus 1.672 establecimientos, con una inversión prevista de 3.700 millones.