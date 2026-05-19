Hacienda mira con lupa a las criptomonedas: multas de hasta el 150% de la cuota no declarada

Las criptomonedas vuelven a estar en el centro de atención de Hacienda en plena campaña de la Renta 2025. La Agencia Tributaria mantiene desde hace años un mayor control sobre Bitcoin y otros activos digitales y los expertos fiscales aseguran que muchos contribuyentes siguen sin tener claro qué operaciones deben declarar y cuáles no.

El auge de plataformas de compraventa, wallets y productos vinculados al ecosistema cripto ha multiplicado las dudas fiscales entre pequeños inversores. Comprar, vender, intercambiar criptomonedas o generar ingresos mediante staking (concepto explicado más adelante) son algunas de las operaciones que más errores provocan en la declaración del IRPF, especialmente entre quienes creen que Hacienda no tiene acceso a esa información.

Sin embargo, el margen de opacidad es cada vez menor. La normativa española obliga desde hace tiempo a determinados exchanges y proveedores de servicios de criptomonedas a reportar información a la Agencia Tributaria, que además ha incorporado apartados específicos sobre monedas virtuales en sus manuales y modelos fiscales.

En este contexto, un informe elaborado por la firma especializada Modo Cripto advierte de que muchos fallos se repiten campaña tras campaña. Entre ellos destacan no declarar permutas entre criptomonedas, olvidar operaciones realizadas en plataformas extranjeras o confiar completamente en herramientas automáticas de cálculo fiscal sin revisar los resultados.

La guía también recuerda que las criptomonedas no tributan únicamente cuando se convierten en euros. Cambiar Bitcoin por Ethereum o utilizar criptoactivos para pagar productos pueden generar obligaciones fiscales que deben reflejarse correctamente en la declaración de la Renta

Otro de los puntos que más dudas genera es el staking, un sistema que permite obtener recompensas por bloquear criptomonedas en determinadas redes blockchain para ayudar a validar transacciones y mantener la seguridad del sistema. A cambio de bloquear esos activos y ponerlos a disposición de la red, se reciben recompensas periódicas, que funcionan de manera similar a los intereses generados por una cuenta de ahorros a plazo fijo. Pues, según explica el informe de Modo Cripto, estas recompensas suelen tributar como rendimientos del capital mobiliario y deben valorarse en euros en el momento de su recepción.

En cambio, las transferencias entre wallets (carteras) propias no tributan por sí mismas, aunque los expertos recuerdan que las comisiones pagadas en criptomonedas sí pueden generar alteraciones patrimoniales si existe una diferencia de valor respecto al precio de adquisición.

El Modelo 721 y el aumento del control fiscal

Otra de las obligaciones que más desconocimiento sigue generando es el Modelo 721, la declaración informativa sobre criptomonedas custodiadas en el extranjero. Este formulario debe presentarse cuando el valor conjunto de los criptoactivos depositados fuera de España supera los 50.000 euros a 31 de diciembre.

Aunque el modelo es únicamente informativo y no implica pagar impuestos adicionales, los fiscalistas advierten de que muchos inversores desconocen todavía esta obligación. El informe elaborado por Modo Cripto también alerta de otro problema habitual: confiar ciegamente en herramientas automáticas para calcular impuestos sin revisar posteriormente los datos.

“La operativa se analiza en conjunto, integrando exchanges centralizados, wallets y operaciones DeFi (finanzas descentralizadas)”, explica la guía, que insiste en que Hacienda puede detectar incoherencias si los movimientos declarados no encajan con la información reportada por las plataformas.

Qué mira Hacienda al revisar criptomonedas

La Agencia Tributaria pone especial atención en operaciones complejas, movimientos frecuentes entre plataformas y posibles discrepancias entre compras, ventas y patrimonio declarado. También revisa pérdidas patrimoniales vinculadas a estafas, hacks o fraudes, un terreno que sigue generando numerosas dudas fiscales.

El informe recuerda además que las sanciones por dejar de declarar operaciones pueden oscilar entre el 50% y el 150% de la cuota dejada de ingresar en los casos más graves, además de intereses y recargos.

En paralelo, el debate jurídico sobre la fiscalidad cripto continúa abierto. En 2025, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco cuestionó la aplicación automática del criterio FIFO –el sistema “primero en entrar, primero en salir” utilizado para calcular ganancias– al considerar que no existe una regulación específica para equiparar criptomonedas y valores homogéneos. Aun así, Hacienda sigue aplicando este criterio de forma general.

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Con cada campaña de la Renta, los criptoactivos dejan de ser un territorio opaco para convertirse en un área cada vez más vigilada y regulada. Sobre todo, en un contexto donde cada vez más hogares invierten en criptomonedas. Y mientras crecen las obligaciones fiscales y el intercambio de información, los expertos recomiendan revisar con detalle cada operación antes de presentar la declaración para evitar errores que después pueden salir caros.