El fondo soberano de Singapur GIC irrumpe en la filial de laboratorios de Colonial y Stoneshield

El fondo soberano de Singapur GIC, uno de los gigantes inversores a nivel mundial, ha completado su irrupción en el capital de SID (antigua Deeplabs), compañía española de edificios de oficinas para empresas científicas controlada por la socimi Colonial SFL y gestionada de la mano del fondo español Stoneshield Capital. El institucional asiático tomará una participación en el entorno del 30%-35% tras invertir 120 millones de euros, confirman fuentes conocedoras en exclusiva a EL PERIÓDICO.

Stoneshield, fondo liderado Juan Pepa y Felipe Morenés, fundó Deeplabs —más tarde renombrada como Science & Innovation District (SID)— en 2020, con el objetivo de crear dos 'hubs' en Madrid y Barcelona de espacios para compañías del sector biotecnológico, la medicina, la innovación y la ciencia. En abril del pasado año, vendió esta empresa a Colonial, que pagó 200 millones de euros por una cartera de inmuebles valorados en 400 millones de euros, con el objetivo de hacerla crecer.

El nuevo plan de negocio liderado a partes iguales por la socimi y el fondo —que conserva una participación mínima— contempla la entrada de nuevos socios en la compañía, con el foco puesto en el crecimiento y la expansión internacional. El objetivo final sería levantar entre 400 y 700 millones de euros, perdiendo la cotizada presidida por Juan José Brugera su papel de primer accionista, actualmente con el 95,5%, antes de las diluciones.

El primero de los inversores que entra en el accionariado será el fondo soberano de Singapur GIC, un institucional con mucho arraigo en España, que tomará una participación en el entorno del 30% o 35% tras comprometer una inyección de 120 millones de euros en SID, indican las fuentes del mercado consultadas. Fuentes oficiales de Colonial SFL y Stoneshield han declinado hacer comentarios ni confirmar la información, mientras este periódico no ha podido ponerse en contacto con GIC.

En la última presentación de resultados, el consejero delegado de Colonial SFL confirmó la entrada de los primeros inversores en SID, aunque no desveló sus identidades, y se mostró confiado en cerrar la incorporación de nuevos institucionales al capital de aquí a final de año. SID está constituida bajo el régimen fiscal de socimi y está previsto que salga a bolsa durante los dos próximos años.

Cartera de 400 millones de euros

En el momento de la compra de Colonial SFL de SID a Stoneshield, esta compañía contaba con activos valorados en 400 millones de euros repartidos entre Madrid y Barcelona y sus áreas metropolitanas. Actualmente estos inmuebles están operativos y alquilados en un 90%. Entre los inquilinos de la firma destacan Algenex, Aruba, Axians, Bayer, Bioclever, Clariant, Ecolab, Fresenius, KDPOF, Life Length, Powernet, Proalt, Sinclair o Takeda.

El campus de la capital está conformado por 18 edificios en el municipio de Tres Cantos y en el barrio de Fuencarral, que suman en total 84.000 metros cuadrados. El de Cataluña está ubicado entre las localidades de Esplugues de Llobregat y Sant Joan Despí, suma 60.000 metros cuadrados repartidos entre cinco edificios con laboratorios y oficinas. Una de las primeras compras en la región fue la compra de la sede central en España de Bayer, donde la farmacéutica sigue como inquilina.

GIC, uno de los grandes inversores en España

El fondo soberano de Singapur GIC es uno de los grandes inversores en el 'real estate' patrio. Por ejemplo, es el dueño del 35% de Hotel Investments Partners, el mayor propietario de esta clase de activos del sur de Europa, y está presente en el capital de Archer, el dueño de los hoteles Palace y Edition, en Madrid, y Arts, en Barcelona, los tres de cinco estrellas.

En residencial cuenta con un programa para invertir hasta 1.500 millones de euros en la construcción de más de 8.000 viviendas de la mano de Azora, las primeras ya operativas en Alicante y Comunidad de Madrid, y hasta hace pocos meses el 35% de la plataforma residencial de Avalon Properties. En oficinas, dispone de una participación de relevancia en GMP, con activos valorados en 2.300 millones de euros, y, en logística, está detrás de P3 Logistics Parks, uno de los mayores tenedores de naves del país.

Noticias relacionadas

Adicionalmente, este vehículo ha realizado algunas incursiones fuera del inmobiliario: por ejemplo, en 2025, tomó una participación del 25% en la mayor empresa de fibra óptica de España y es un accionista de referencia de la empresa de infraestructura de telecomunicaciones Cellnex.