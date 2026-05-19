Damm compra la marca de cerveza británica Old Speckled Hen, que elaborará en su nueva fábrica de Bedford

La cervecera catalana Damm, que este año celebra sus 150 años de existencia, ha adquirido la propiedad de Old Speckled Hen, una de las marcas de 'ale premium' más reconocidas del Reino Unido, que hasta ahora pertenecía al grupo Greene King. Tras un periodo de transición, toda la gama de cervezas Old Speckled Hen se producirá en The Eagle Brewery, la fábrica de Damm ubicada en Bedford, también en el Reino Unido.

La adquisición de esta marca impulsa su estrategia de internacionalización, que actualmente concentra el 30% de la actividad de la compañía. La incorporación de Old Speckled Hen refuerza el portfolio de Damm en el Reino Unido, liderado por Estrella Damm -la cerveza 'premium' española de referencia en el país- y completado por marcas como Daura y Damm Lemon. A estas variedades se suman ahora Old Speckled Hen, Old Crafty Hen, Old Master Hen y Low Alcohol Old Speckled Hen.

La operación "abre un nuevo capítulo para una de las 'ales premium' más reconocidas del Reino Unido, y es fruto de la sólida colaboración entre Greene King y Damm", según ha constatado la firma española en un comunicado. El objetivo es garantizar un futuro próspero para la marca, sus clientes y consumidores. De ahí que Luke White, director de negocio de Damm UK, haya destacado que "como marca 'premium' de 'ale' británica con una rica herencia, Old Speckled Hen complementa el portfolio de Damm en el mercado británico. Reconecta la fábrica The Eagle Brewery con sus raíces históricas en la producción de cervezas 'ales' británicas".

El responsable de la compañía subraya asimismo que "este es un paso significativo en su recorrido en el Reino Unido, tras la inauguración oficial de la The Eagle Brewery en octubre del año pasado", por su parte, Nick Mackenzie, CEO de Greene King, ha comentado: "Estamos orgullosos de haber convertido Old Speckled Hen en una de las 'ales' favoritas del país durante los últimos 25 años y nos complace haber encontrado en Estrella Damm un socio que seguirá elaborando estas cervezas en el Reino Unido".

"Esperamos colaborar estrechamente con Damm -ha agregado Mackenzie- y ver cómo Old Speckled Hen continúa su trayectoria de éxito bajo su propiedad". La marca británica fue creada en 1979 por Morland Brewery para conmemorar el 50º aniversario de la fábrica de coches MG en Abingdon, Oxfordshire.

La fábrica de Bedford, a la que en un futuro se trasladará la producción, ubicada entre Londres y Birmingham, es la primera fábrica de Damm fuera de la península ibérica y "es un pilar clave en su internacionalización", asegura la empresa. En los últimos tres años, la compañía ha invertido más de 80,5 millones de euros en la planta, instalando una nueva línea de latas e incorporando tecnología que permite producir bebidas sin alcohol y refrescos, ampliando así su porfolio más allá de la cerveza.

Estas inversiones han permitido duplicar la capacidad máxima de producción, hasta alcanzar los 1.800 millones de litros anuales. La cerveza estilo 'ale' lleva más de mil años siendo consumida en el Reino Unido y es parte esencial de la cultura del pub. Elaboradas con levaduras de fermentación alta, se caracterizan por sabores complejos, con notas afrutadas, tostadas o especiadas.