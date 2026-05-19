Embajador de marca
Brad Pitt, imagen de la nueva campaña publicitaria deTrade Republic
Con esta colaboración la empresa anuncia la subida de la remuneración de la cuenta hasta el 3,04% TAE para nuevos clientes
Trade Republic duplica en ocho meses sus clientes en España y alcanza los dos millones superando a Bankinter o N26
Servimedia
Trade Republic anunció este martes una subida de la remuneración de su cuenta hasta el 3,04% TAE para nuevos clientes, IBAN español y Bizum y un 1% de reembolso en pagos con tarjeta.
Según informó la plataforma de ahorro e inversión en un comunicado, lanza una campaña publicitaria con el actor Brad Pitt para acercar las ventajas de su producto y promocionar la cuenta.
Las nuevas condiciones también estarán disponibles para clientes actuales, con la diferencia de que deberán recomendar nuevos usuarios para conseguirla. Por cada nuevo cliente que lleven a Trade Republic recibirán un 3% de interés durante tres meses y si consiguen cuatro recomendaciones exitosas, podrán asegurar el interés para un año entero.
Planes de inversión sin comisiones
La plataforma repasó que además de esos beneficios, ofrece planes de inversión sin comisiones, permite invertir desde un euro y tiene atención al cliente personal las 24 horas.
"En España, millones de personas siguen recibiendo muy poco por parte de su banco, pagando comisiones elevadas y sin apenas remuneración por su dinero", y la campaña pretende mostrar que "existe una alternativa distinta", según comentó el responsable de Trade Republic en España y Portugal, Pablo López Gil-Albarellos.
El cofundador de Trade Republic Christian Hecker destacó que "la mayoría de las personas en Europa siguen utilizando bancos que cobran comisiones demasiado altas y ofrecen tipos de interés demasiado bajos", frente a la oferta de Trade Republic.
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