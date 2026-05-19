Miles de familias ya pueden pedir las ayudas para estudiantes con necesidad de apoyo: requisitos, cuantías y cómo solicitar los 400 euros extra

Las familias con hijos que necesitan apoyo educativo específico ya pueden iniciar uno de los trámites más importantes de cara al próximo curso escolar. El Ministerio de Educación ha abierto la convocatoria de las ayudas NEAE para el curso 2026-2027, unas becas dirigidas a alumnado con discapacidad, TEA, trastornos graves de conducta o lenguaje, altas capacidades y otras necesidades educativas reconocidas.

La convocatoria llega además con un elemento especialmente relevante para muchas economías domésticas: se mantiene la ayuda complementaria de 400 euros para gastos generales asociados a la escolarización, una cuantía fija que podrá recibirse siempre que se acrediten los requisitos establecidos en la convocatoria oficial. El plazo para presentar la solicitud estará abierto hasta el próximo 10 de septiembre.

Las ayudas NEAE –siglas de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo– están destinadas a estudiantes no universitarios que necesiten apoyos o atención especializada durante su etapa educativa. Según recoge el Ministerio, pueden solicitarse para alumnado con una discapacidad igual o superior al 25%, trastorno del espectro autista (TEA), trastornos graves de conducta, comunicación o lenguaje y también para estudiantes con altas capacidades.

En el caso del TDAH, la convocatoria precisa que deberá existir además una situación asociada reconocida dentro de los supuestos contemplados oficialmente para poder acceder a determinadas ayudas.

El trámite deberá realizarse preferentemente de forma telemática a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación, aunque se mantiene la posibilidad excepcional de presentación física para familias con dificultades de acceso digital.

Qué gastos cubren las ayudas NEAE

Las cuantías varían en función de la situación familiar y de las necesidades acreditadas por el alumno, pero la convocatoria contempla ayudas para diferentes conceptos relacionados con la escolarización y el apoyo educativo.

Entre los gastos que pueden cubrirse se encuentran:

Transporte escolar.

Comedor.

Residencia.

Material escolar.

Reeducación pedagógica.

Reeducación del lenguaje.

Programas específicos para alumnado con altas capacidades.

Además, se mantiene el subsidio complementario de 400 euros para gastos adicionales de carácter general, una de las medidas más destacadas de la convocatoria por su impacto directo en las familias.

La normativa también recoge ayudas que pueden superar los 900 euros en casos de reeducación pedagógica o programas específicos de apoyo educativo, aunque las cantidades finales dependen de cada expediente y de la documentación aportada.

Otro de los cambios introducidos este año es el incremento medio del 10% en los umbrales de patrimonio aplicables para acceder a estas ayudas, una medida con la que el Gobierno busca ampliar el número de potenciales beneficiarios.

Cómo solicitar la ayuda paso a paso

La solicitud deberá cumplimentarse online desde la sede electrónica del Ministerio de Educación. Para completar el proceso será necesario identificarse digitalmente y rellenar el formulario oficial con los datos personales, académicos y económicos.

Después, la administración educativa revisará la documentación aportada y validará si el estudiante cumple los requisitos establecidos en la convocatoria.

Las familias deberán prestar especial atención a los informes médicos, psicopedagógicos o certificados de discapacidad exigidos en cada caso, ya que son determinantes para acreditar la necesidad específica de apoyo educativo.

El Ministerio recomienda no esperar a los últimos días del plazo para evitar incidencias técnicas o retrasos en la validación de documentos antes del cierre de la convocatoria.

Más alumnos y más necesidades de apoyo

La apertura de estas ayudas coincide con un aumento sostenido del alumnado que requiere apoyo educativo específico en España. Los últimos datos oficiales del Ministerio de Educación reflejan que más de 1,2 millones de alumnos recibieron apoyo educativo en el curso 2024-2025, de los cuales 319.115 lo recibieron por necesidades asociadas a discapacidad o trastornos graves.

El incremento de diagnósticos vinculados al trastorno del espectro autista, dificultades del lenguaje o necesidades de apoyo especializado ha elevado también el gasto que muchas familias deben asumir fuera del aula, desde terapias hasta refuerzo pedagógico o transporte adaptado.

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En este contexto, las ayudas NEAE se han convertido en una de las principales líneas de apoyo económico para miles de hogares antes del inicio del curso escolar. El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el 10 de septiembre de 2026.