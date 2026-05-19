Anthropic contrata a Andrej Karpathy, cofundador de OpenAI y exdirector de IA de Tesla

Anthropic ha añadido en su equipo a Andrej Karpathy, cofundador de OpenAI --dirigida por Sam Altman y creadora de ChatGPT-- y exdirector de IA de Tesla, la compañía de Elon Musk, cuyo trabajo en la 'startup' de inteligencia artificial se centrará en el desarrollo de su modelo de IA Claude.

"Me he unido a Anthropic. Creo que los próximos años en la vanguardia de los modelos de lenguaje a gran escala serán especialmente formativos. Estoy muy emocionado de unirme al equipo y volver a I+D. Sigo profundamente apasionado por la educación y planeo reanudar mi trabajo en ella en su momento", ha anunciado Karpathy en redes sociales.

La compañía ha informado que Karpathy comenzará su trabajo en la empresa esta semana y formará un equipo que estará centrado en el uso de Claude, en concreto, para mejorar la investigación sobre el preentrenamiento del modelo que ayudará a mejorar los conocimientos y capacidades de Claude.

Karpathy participó en la fundación de OpenAI, creada en el año 2015 como una organización sin ánimo de lucro, y posteriormente se mantuvo en la compañía hasta 2017, cuando saltó a la empresa de Elon Musk. En Tesla se desempeñó como director de IA hasta julio de 2022.

Anthropic continúa así con la incorporación de personas de alto perfil del sector de la IA después de que hace apenas una semanas anunciara la contratación de Ross Nordeen, fundador de xAI y también exmiembro del equipo de Tesla.

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La 'startup' especializada en IA y SpaceX, también propiedad del magnate de origen sudafricano, cerraron un acuerdo a principios de mes para ampliar la capacidad de procesamiento de datos para continuar satisfaciendo la creciente demanda de inteligencia artificial.