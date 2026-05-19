Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ZapateroIsak AndicFigueresEutanasiaBonus ConsumLas Hijas de FelipePapaPresupuestos Catalunya
instagramlinkedin

Equipo

Anthropic contrata a Andrej Karpathy, cofundador de OpenAI y exdirector de IA de Tesla

May 6, 2026, India: In this photo illustration, a Claude mythos logo is seen displayed on a smartphone with an Anthropic logo in the background.

May 6, 2026, India: In this photo illustration, a Claude mythos logo is seen displayed on a smartphone with an Anthropic logo in the background. / Europa Press/Contacto/Avishek Das

Europa Press

Europa Press

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Anthropic ha añadido en su equipo a Andrej Karpathy, cofundador de OpenAI --dirigida por Sam Altman y creadora de ChatGPT-- y exdirector de IA de Tesla, la compañía de Elon Musk, cuyo trabajo en la 'startup' de inteligencia artificial se centrará en el desarrollo de su modelo de IA Claude.

"Me he unido a Anthropic. Creo que los próximos años en la vanguardia de los modelos de lenguaje a gran escala serán especialmente formativos. Estoy muy emocionado de unirme al equipo y volver a I+D. Sigo profundamente apasionado por la educación y planeo reanudar mi trabajo en ella en su momento", ha anunciado Karpathy en redes sociales.

La compañía ha informado que Karpathy comenzará su trabajo en la empresa esta semana y formará un equipo que estará centrado en el uso de Claude, en concreto, para mejorar la investigación sobre el preentrenamiento del modelo que ayudará a mejorar los conocimientos y capacidades de Claude.

Karpathy participó en la fundación de OpenAI, creada en el año 2015 como una organización sin ánimo de lucro, y posteriormente se mantuvo en la compañía hasta 2017, cuando saltó a la empresa de Elon Musk. En Tesla se desempeñó como director de IA hasta julio de 2022.

Anthropic continúa así con la incorporación de personas de alto perfil del sector de la IA después de que hace apenas una semanas anunciara la contratación de Ross Nordeen, fundador de xAI y también exmiembro del equipo de Tesla.

Noticias relacionadas

La 'startup' especializada en IA y SpaceX, también propiedad del magnate de origen sudafricano, cerraron un acuerdo a principios de mes para ampliar la capacidad de procesamiento de datos para continuar satisfaciendo la creciente demanda de inteligencia artificial.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un bombero ayudó a que naciera y 22 años después recorrió 1.000 kilómetros para verla graduarse: 'Tenemos un vínculo muy especial
  2. Las Hijas de Felipe: 'Las monjas de los siglos XVI y XVII fueron capaces de pensar estrategias muy colectivas de supervivencia
  3. Los expertos en psicología coinciden: tomar apuntes con papel y bolígrafo mejora la memoria
  4. No cuelgues las llamadas 'spam': lo que tienes que decir exactamente para que se acaben de una vez
  5. Pere Estupinyà, divulgador científico: 'En la tercera edad, tener sueños y objetivos es más importante que cumplirlos
  6. Tener 30 años cotizados no siempre basta: miles de trabajadores desconocen este requisito imprescindible de la jubilación
  7. Aplauso general a la respuesta de Teresa Rodríguez a la impertinencia de una tuitera: '¿De qué vas disfrazada?' 'De señora con quimio
  8. Los economistas coinciden: muchos jóvenes tendrán que trabajar más allá de los 70 años para mantener su pensión

Anthropic contrata a Andrej Karpathy, cofundador de OpenAI y exdirector de IA de Tesla

Anthropic contrata a Andrej Karpathy, cofundador de OpenAI y exdirector de IA de Tesla

El mural de Miró del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat ya es un BIC, un Bien de Interés Cultural

El mural de Miró del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat ya es un BIC, un Bien de Interés Cultural

Lea el auto judicial que acuerda la prisión eludible bajo fianza de Jonathan Andic

Lea el auto judicial que acuerda la prisión eludible bajo fianza de Jonathan Andic

El suplemento con el que pierdes peso y difuminas arrugas en 15 días

El suplemento con el que pierdes peso y difuminas arrugas en 15 días

Directivos de Plus Ultra se reunieron en el ministerio de Ábalos con el "pana Zapatero detrás" y pagaron a Jéssica 2.000 euros

Directivos de Plus Ultra se reunieron en el ministerio de Ábalos con el "pana Zapatero detrás" y pagaron a Jéssica 2.000 euros

Las escuelas Cervantes de Barcelona y Vedruna de Palafrugell, premio Ensenyament 2026: "Lo importante es adaptarte a los niños"

Las escuelas Cervantes de Barcelona y Vedruna de Palafrugell, premio Ensenyament 2026: "Lo importante es adaptarte a los niños"

Telefónica Brasil compra un 25% de FiBrasil por 78 millones y toma el control de la compañía

Telefónica Brasil compra un 25% de FiBrasil por 78 millones y toma el control de la compañía

Solicitantes de asilo y extranjeros extutelados con papeles en trámite podrán optar al Bono Cultural

Solicitantes de asilo y extranjeros extutelados con papeles en trámite podrán optar al Bono Cultural