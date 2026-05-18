Revolut ofrece 1.000 libras a sus empleados por cada negocio que atraigan a su banca empresarial

El neobanco británico Revolut, que acumula más de 70 millones de clientes a nivel global, ha decidido pisar el acelerador en la banca corporativa. En un mensaje enviado a los más de 10.000 empleados que tiene a nivel mundial al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, su CEO y cofundador, Nik Storonsky, ha ofrecido un incentivo de 1.000 libras esterlinas (1148,08 euros) a cada empleado que atraiga a un negocio para que confíe sus operaciones bancarias a Revolut.

"Revolut Business ha pasado de ser nuestra gran apuesta inicial a convertirse en una fuente fundamental de ingresos, generando casi el 20% del beneficio bruto del grupo y superando ya los 800.000 clientes", arranca el mensaje del financiero ucraniano-británico, que actúa como cara visible de Revolut para los medios, foros internacionales y comunicaciones del neobanco.

Prioridad número uno

"Muchos bancos tradicionales consideran el negocio B2B (business to business, negocio a negocio) como una actividad secundaria estancada, pero nosotros lo estamos convirtiendo en nuestra prioridad número uno para impulsar nuestro crecimiento y nuestra valoración", continúa Storonsky, subrayando la importancia que tiene para el neobanco este segmento de sus operaciones, convirtiéndose en un motor de crecimiento y beneficios fundamental.

En España, Revolut Business ha crecido con fuerza en los últimos años. Tal y como han señalado fuentes del neobanco a EL PERIÓDICO, el número de empresas que han apostado por Revolut para llevar sus finanzas se ha duplicado en los últimos dos años, con un número próximo a los 30.000 negocios. Las tres provincias donde el segmento tiene mayor presencia son los tres principales polos del emprendimiento en España: Madrid, Barcelona y Málaga.

Tres pilares

Para hacer efectivo este salto adelante, Revolut pretende reorientar el enfoque con el que trabajan sobre la banca corporativa. Para ello, Storonsky identificó en su mensaje tres prioridades que los empleados deben tomar como máximas. "Velocidad de desarrollo de productos: Debemos lanzar funciones de nivel empresarial a buen ritmo. Ampliar Titan y Revolut Pay, renovar RB6, desarrollar nuevas API, infraestructura para desarrolladores y productos de Invest, y lanzar Credit for Business en 2027", comienza.

El segundo punto tiene que ver con la escala de la banca corporativa. "A partir de 2027, queremos lanzar el segmento empresarial junto con el minorista en todos los nuevos mercados y sucursales" reza el mensaje, poniendo de manifiesto que con la expansión geográfica Revolut quiere llevar el segmento de empresas a todos aquellos mercados en los que aterrice. El tercero hace referencia a la responsabilidad. Según Storonsky, Revolut nombrará directores de negocio en toda la empresa "para que se hagan responsables de los KPI y los resultados".

10.000 nuevas empresas y un reto

Al margen de estos tres frentes, el CEO encargó en su comunicación dos tareas a los empleados. "Los empleados de Revolut están en contacto con más emprendedores, fundadores y propietarios de empresas que la media. Juntos tenemos el poder de atraer a más de 10.000 nuevas empresas. Para alcanzar este objetivo, los empleados recibirán 1000£ por cada empresa recomendada que complete los pasos pertinentes", subraya Storonsky, lanzando la pelota a los empleados para que salgan a la caza de nuevos negocios.

El financiero incentiva también a la creatividad en su mensaje, dando prioridad a aquellas ideas que puedan engatusar a un negocio millonario. "Más allá del volumen, siempre estamos buscando el próximo motor de crecimiento que genere miles de millones. Si tienes alguna idea, envíanosla directamente a mí, a James (Gibson, responsable del segmento a nivel global) o a Emil (Urmanshin, responsable de criptomonedas en Revolut)".

El mensaje termina con un reto lanzado por el fundador del neobanco a su red global de empleados. "Queremos ser el banco más grande del mundo. Para lograrlo, debemos aplicar los mismos estándares rigurosos a todos nuestros productos. No te conformes con menos. Nik", apostilla Storonsky.