Quality Espresso plantea 80 despidos y los trabajadores temen el cierre total de la histórica fábrica de Zona Franca

La empresa Quality Espresso despedirá a 80 trabajadores de su histórica fábrica de Zona Franca. La dirección ha comunicado este lunes por la mañana a los representantes sindicales el alcance de un expediente de regulación de empleo (ERE) para cesar a cerca del 70% de su plantilla de 117 personas en la periferia barcelonesa, según explican fuentes presentes en la reunión.

Desde los sindicatos se oponen rotundamente al despido colectivo, denuncian que la dirección pretende deslocalizar la actividad a Italia y temen que este expediente abre la puerta a un cierre total de la factoría en dos fases. "Para una nave de 17.000 metros cuadrados se van a quedar 37 personas, no salen los números", afirman fuentes sindicales.

No obstante, desde la corporación niegan un cierre total y reafirman su apuesta por Barcelona pese al recorte. "Quality Espresso no cesa su actividad en España, la compañía continuará operando en el mercado español y la planta de la Zona Franca seguirá siendo un centro operativo relevante, manteniendo funciones comerciales, de soporte y administrativas", afirman desde la empresa.

Quality Espresso es una marca del conglomerado empresarial Evoca Group, con sede en Valbrembo (Italia) y que en 2018 compró la factoría barcelonesa y se hizo así con la totalidad de la patente de conocida cafetera Gaggia. En esos últimos años desde el comité denuncian que la dirección les ha ido externalizando parte de su actividad, complicando así la viabilidad de una planta que "lleva 75 años siendo rentable", según insisten.

Tras la reunión de este lunes se abre un periodo de consultas que por ley se alargará 30 días. La compañía pretende extinguir a todo el personal de producción, parte del de oficinas y quedarse únicamente con los servicios de almacén, postventa y comercial, unos 37 trabajadores si no hay desafectaciones de última hora.

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Los sindicatos CCOO y UGT rechazan de manera frontal el expediente y estudian un calendario de movilizaciones para tratar de frenar el despido colectivo. Quality Espresso se suma así a la ola de expedientes que en las últimas semanas se han ido materializando en Catalunya, con especial virulencia en la Zona Franca. Son los casos de Nissan (221 despidos), Serra Soldadura (180 despidos), Nestlé (178 despidos en Catalunya) o Ficosa (172 despidos).