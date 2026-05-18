Conflicto en la cosmética
Los trabajadores de Puig irán a la huelga en plena fusión con Estée Lauder
La CGT convoca un paro de 24 horas en la fábrica de Vacarisses y protestará frente a la sede de la compañía cosmética para reclamar mejoras salariales
Quién se juega qué en la "fusión" de Puig y Estée Lauder: estas son sus marcas, su valor y el comportamiento de las acciones
Los trabajadores de la fábrica que Puig tiene en Vacarisses irán a la huelga este próximo miércoles 20 de mayo y se manifestarán frente a la sede corporativa ubicada en la plaza Europa de L'Hospitalet. El sindicato CGT ha convocado un paro de 24 horas que atañe a los tres turnos para reclamar mejoras salariales y busca ejercer presión sobre la dirección en plena fusión con otro gigante de la cosmética, Estée Lauder.
La factoría de Vacarisses se dedica a la producción de productos cosméticos y de cuidado facial ('skincare') com Isdin, Charlotte Tilbury, Byredo, Loto del Sur, Dries Van Noten, L'Artisan y Uriage. Y desde el sindicato denuncian que dentro de la plantilla, entre grupos profesionales, existen diferencias salariales notables, que generan malestar interno y que hasta ahora la corporación ha rehusado corregir.
Es por ello que pretenden aprovechar el momento negociador entre la cúpula de Puig con la de Estée Lauder, que puede devenir en un gigante mundial, para obligar a la empresa a mover ficha. La situación financiera de la compañía es buena y ha mejorado desde que se publicaron las primeras informaciones en torno a la fusión. Su cotización bursátil supera los 10.000 millones de euros y en 2025 presentó un beneficio de 594 millones de euros, un 11,9% superior al del año anterior.
"El motivo de la huelga es la disparidad de compensación económica entre colectivos de la misma empresa, una queja recurrente que la empresa ha ignorado reiteradamente sin aportar ninguna solución para homogeneizar condiciones", ha explicado la CGT en un comunicado.
La de Vacarisses es una de las principales fábricas de Puig. Operativa desde 1995, está especializada en productos dermatológicos y complementos de fragancias. La firma tiene también plantas productivas en Alcalá de Henares, Chartres (Francia), Atenas (Grecia) y Tamil Nadu (India).
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