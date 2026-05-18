Prensa Ibérica organiza el próximo 21 de mayo la III edición del Foro Economía Circular

Madrid acogerá el próximo 21 de mayo de 2026 la tercera edición del Foro Economía circular, organizado por EL PERIÓDICO, El Periódico de España, 'activos' y Prensa Ibérica, bajo el lema “La Economía Circular, en el centro del modelo económico europeo”. El evento reunirá a profesionales del sector para discutir sobre los retos que la economía circular afrontará en el futuro. La cita tendrá lugar en el Espacio Bertelsmann, en Madrid, de 10 a 12:30 de la mañana. Este es el enlace para realizar la inscripción.

La jornada comenzará con la bienvenida de Ferrán Boiza, director adjunto de EL PERIÓDICO, y contará con una intervención institucional de Rafael García, viceconsejero de Medio Ambiente, Agricultura y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. A partir de ahí, el programa abordará algunos de los asuntos clave para la transición hacia un modelo productivo más eficiente, competitivo y sostenible.

Uno de los bloques centrales será el diálogo sobre la Circular Economy Act de la Unión Europea y el nuevo Plan de Acción de Economía Circular del Gobierno, con la participación de Paula Ceballos, analista político en clima, energía y medioambiente de la Representación de la Comisión Europea en España, y Carmen Durán, jefa de la Oficina Técnica del Comisionado para la Economía Circular.

A continuación, el evento pondrá el foco en la gestión de residuos, la recogida selectiva y la colaboración entre agentes de la cadena de valor con la mesa debate “La gestión de los residuos para una economía circular: recogida selectiva y colaboración entre la cadena de valor”. La mesa estará moderada por Manuel Guerrero, director ejecutivo de la Fundación para la Economía Circular, y contará con la participación de Antonio Romero, gerente del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno en AECOC; Paloma Cabral, directora de Impacto Corporativo de McDonald’s España; y Nayara Fuentes, responsable de Sostenibilidad de Nespresso en España.

La segunda parte de la jornada estará dedicada a la mesa debate “Herramientas para el impulso de la Economía Circular”, moderada por Eduardo Perero, director técnico adjunto de la Fundación Conama. Este bloque incluirá la presentación del caso práctico “Compra pública verde como herramienta impulsora de la circularidad de los plásticos. Una guía para la Administración Pública”, a cargo de Alicia Martín, directora general de Plastics Europe.

En el debate posterior participarán Alicia Martín, directora general de Plastics Europe; Víctor Manuel Sarabia, director general de Servicios de Limpieza y Residuos del Ayuntamiento de Madrid; Joan Ros, director general de Envalora; Xavier Ribera, head of Communications, Govern Affairs and Sustainability; Pilar Arrayás, directora de Cartón Circular; y Luis J. García-Torremocha, presidente y consejero delegado de Movilex Recycling Group.

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Finalmente, la jornada contará con la clausura de Francisco Hortigüela, presidente de AMETIC, a modo de intervención final.