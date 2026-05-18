Marta Segalés, directiva de Mecàniques Segalés: ”El Executive MBA te da herramientas para no dejar que la experiencia sea la única variable sobre la mesa”

Detrás de la gerencia de Mecàniques Segalés, una firma que ya celebra seis décadas de historia arraigada al territorio, se encuentra la determinación de la directiva Marta Segalés y su equipo. Como parte de la segunda generación al frente del negocio familiar, Marta no solo ha asumido la responsabilidad de mantener el legado de su padre, sino que ha impulsado una transformación profunda hacia la digitalización y la internacionalización. Formada originalmente en Empresariales en la UVic, su trayectoria es el ejemplo de cómo el compromiso con la empresa local puede convivir con una ambición sin fronteras. De este modo ha conseguido que una organización, que nació a pequeña escala, hoy compita con fuerza en mercados complejos de todo el mundo. Para ella, dirigir no es solo gestionar números, sino entender que la innovación y la sostenibilidad son los pilares que permitirán que la industria de Osona siga siendo un referente durante muchos años más.

En un sector tradicionalmente masculino como el industrial y agroambiental, Marta ha sabido consolidar un liderazgo basado en la empatía y la seguridad en la toma de decisiones. Con una mentalidad de formación continua, entiende que el crecimiento personal es el motor que realmente hace mover a la empresa hacia adelante, especialmente cuando hay que navegar en entornos volátiles y llenos de incertidumbres. Esta inquietud por renovarse y adquirir nuevas herramientas de gestión la llevó a dar un salto cualitativo en su carrera, y a buscar un marco estratégico que fuese más allá de la intuición para profesionalizar cada engranaje de la compañía. Precisamente sobre cómo ha conseguido separar la parte familiar de la dirección estratégica y la huella que ha dejado en su método de trabajo el Executive MBA (EMBA) que cursó en la UVic, hablamos a fondo en la siguiente entrevista.

Mecàniques Segalés cumple este año 60 años. Cuando asumiste la dirección de la segunda generación, ¿cuál era la realidad de la empresa y cuáles eran los retos que sabías que tendrías que afrontar?

Cuando llegué, la empresa funcionaba de una manera muy vinculada a las personas: los procesos dependían mucho del conocimiento interno de cada uno, con poca cosa documentada y sin herramientas digitales que garantizaran su continuidad. Hacía falta digitalizar procesos, definir mejor los departamentos y los roles de cada uno, e incorporar talento. Éramos unos 23 trabajadores y muchos trabajos estaban externalizados. Actualmente, somos 41 personas y hemos crecido un 19% a escala internacional. Pero nada de esto habría sido posible sin aquella transformación interna en la que todavía estamos trabajando.

¿Qué competencias crees imprescindibles para dirigir una empresa familiar que quiere continuar creciendo, especialmente en la transición entre generaciones?

Si tuviera que quedarme con tres, en primer lugar, diría que la gestión de equipos es probablemente la que más he tenido que trabajar de manera consciente. Yo no llevo la gerencia sola, tomamos decisiones entre tres personas del equipo directivo con roles muy diferentes. Por ello, aprender a tomar decisiones conjuntas, no impuestas, ha sido un aprendizaje constante. En segundo lugar, la visión estratégica es la que te permite no quedarte atrapado en el día a día. Y finalmente la transición generacional. Creo que lo que realmente hace que una transición funcione es la confianza en la generación anterior, la paciencia, y la empatía para entender que hay maneras de hacer las cosas. Pero estos imprescindibles no funcionan de manera aislada, los tres se alimentan mutuamente.

Mecàniques Segalés en la feria FIGAN de Zaragoza / Cedida

¿Cómo te ayudó el máster a profesionalizar la gestión y a separar la carga emocional propia de una empresa familiar de las decisiones estratégicas?

En una empresa familiar la línea entre lo que es profesional y lo que es personal es muy fina. Las decisiones empresariales raramente son neutras emocionalmente. El máster me dio, sobre todo, un marco conceptual. De esta manera, entendí que aquello que sentía como problema "nuestro" en realidad es un reto común a muchas empresas familiares, y que hay herramientas y metodologías para abordarlo. Cuando pones nombre a las cosas, las puedes gestionar mejor. Y cuando ves que otras empresas han pasado por lo mismo y han encontrado la manera de salir adelante, te da perspectiva y seguridad. Me ayudó mucho el hecho de compartir aula con personas de otros sectores y realidades para tomar decisiones con la cabeza y no solo con el corazón.

Muchos perfiles financieros, como el tuyo, tienen una visión muy enfocada al dato. ¿Cómo te ayudó el máster a dejar de mirar solo la última línea del balance para pasar a mirar la estrategia de operaciones y mercado?

Siempre he tenido claro que una empresa es algo más que sus números. Pero sí que había un salto que tenía que dar: pasar de gestionar a liderar. El máster me ayudó a construir este criterio. No tanto a descubrir áreas que desconocía, sino a tener un marco para pensar de manera más estructurada sobre operaciones, mercado, personas y estrategia de manera conjunta. Y, sobre todo, me dio herramientas para tomar mejores decisiones y aprendí que la seguridad como líder viene de los resultados. Esta seguridad en el liderazgo es imprescindible, porque el equipo necesita un referente que sepa hacia dónde va, y el máster me ayudó a serlo con más convicción.

El sector industrial y agroambiental vive cambios constantes, especialmente en materia de sostenibilidad y regulación. ¿Cómo se está adaptando Mecàniques Segalés y qué papel juega la innovación?

Nuestro sector no es estático, y nosotros tampoco nos podemos permitir serlo. En Mecàniques Segalés, la innovación es una apuesta estructural, no puntual. El departamento de ingeniería trabaja de manera continuada en proyectos de I+D, participando en proyectos europeos y colaborando con centros tecnológicos y clústeres del sector. Esta conexión constante con este ecosistema nos permite estar al día de las necesidades reales del mercado y anticiparnos a los cambios.

En Mecàniques Segalés tres personas del equipo ya han pasado por el Executive MBA de la UVic. ¿Cómo ha impactado esto en la cultura de la empresa y en la manera de trabajar juntos?

El año pasado fui yo quien hizo el máster, y la experiencia fue tan positiva que consideramos que valía la pena que otras personas de la empresa tuvieran también la oportunidad. El resultado fue que dos personas de departamentos diferentes se vieron motivadas y ahora lo están cursando. Que sean de departamentos diferentes es, para mí, uno de los aspectos más enriquecedores. No se trata solo de formar individuos, se trata de construir una manera compartida de pensar y de abordar los retos a través de toda la organización.

"Creo que el liderazgo no se asigna por el género ni por el lugar que ocupas en el árbol familiar, se gana con competencia, con coherencia y con resultados". Marta Segalés — Directiva

En un entorno industrial masculino, ¿te ha dado el Executive MBA una seguridad extra para consolidar tu liderazgo?

El entorno industrial es mayoritariamente masculino, esto es una realidad. El reto más grande para mí no ha sido tanto el sector como el rol. Ha sido primero ser mujer y también ser la hermana pequeña, que en una empresa familiar tiene la carga implícita de que tener que ganarte tu espacio. No es algo que nadie te diga explícitamente, simplemente lo notas, y aprendes a gestionarlo. En este sentido, el máster sí que me aportó una seguridad extra, porque me dio herramientas, criterio y un marco desde el cual liderar con convicción. Cuando tienes claro por qué tomas una decisión y tienes la formación para sostenerla, el liderazgo se consolida de manera natural. Al final, creo que el liderazgo no se asigna por el género ni por el lugar que ocupas en el árbol familiar, se gana con competencia, con coherencia y con resultados.

Como mujer directiva y líder de una empresa en expansión, ¿cómo gestionaste el sacrificio personal para hacer que el máster fuese una inversión y no una carga?

No hay una fórmula mágica. Hacer un Executive MBA mientras llevas una empresa en pleno proceso de transformación es exigente, y sería deshonesto decir lo contrario. Hay fines de semana que desaparecen, tardes que se alargan y momentos en los que te preguntas si lo estás gestionando todo bien. Pero creo que la clave es la perspectiva. Desde el primer momento decidí vivirlo como una inversión en mí, en la empresa y en el futuro, y no como una obligación añadida a mi agenda. Cuando tienes claro el porqué, los sacrificios puntuales se relativizan. También es importante tener un apoyo alrededor. Saber delegar, confiar en el equipo y tener personas al lado que entienden lo que estás haciendo marca una diferencia enorme.

En la UVic compartiste aula con directivos de sectores muy alejados del tuyo. ¿Recuerdas algún consejo o visión de un compañero que hayas aplicado?

Sería difícil quedarme con un solo momento, porque a lo largo del máster hay muchos. Al principio podría parecer que compartir aula con directivos de sectores tan alejados del tuyo es un hándicap, pero precisamente porque vienen de un lugar diferente, te hacen ver tus propios retos desde enfoques que nunca te habrías planteado solo. Aprendes maneras de gestionar equipos, de abordar el cambio, de tomar decisiones o de comunicar que trascienden cualquier sector. Y a veces, la solución a un problema que crees que es exclusivamente tuyo ya la ha resuelto alguien de un sector completamente diferente.

¿Cómo te ayudó el máster a mantener este ADN local mientras proyectabas Mecàniques Segalés hacia mercados internacionales cada vez más complejos?

Mecàniques Segalés es una empresa que hace 60 años que está arraigada al territorio, y este arraigo es parte de nuestra identidad y del valor que ofrecemos a los clientes. Pero internacionalizarse con éxito exige algo más que exportar productos. Exige entender que cada mercado tiene sus reglas, su cultura y sus expectativas. Y aquí el máster fue clave. El módulo ‘Intercultural management’ me dio las herramientas para pensar de manera estratégica sobre cómo abordar mercados muy diferentes entre ellos sin perder lo que nos hace ser quienes somos. Hoy estamos presentes en ferias internacionales de referencia como EuroTier, SPACE o Fieragricola, y hemos crecido un 19% en el ámbito internacional.

Mecàniques Segalés en la Fira de Mollerusa, una de las más representativas de Catalunya / Cedida

Echando la vista atrás, ¿qué es aquello que el Executive MBA de la UVic cambió en tu manera de pensar que te hace ser mejor jefa hoy de lo que eras antes de empezar?

Si tuviera que resumirlo en una sola cosa, diría que el máster me cambió la manera de hacerme preguntas. Antes buscaba respuestas, ahora primero me aseguro de que estoy haciendo las preguntas correctas. Cuando entras en un programa como este, esperas aprender contenidos, como finanzas, estrategia, operaciones, marketing. Y los aprendes. Pero el cambio más profundo no es lo que sabes, sino cómo piensas. Desarrollas una capacidad de análisis más estructurada, una mirada más estratégica y, sobre todo, una seguridad en el criterio propio que antes no tenías de la misma manera.

Si pudieras volver a aquel día en que dudabas si matricularte en la UVic, ¿qué consejo te darías a ti misma ahora que ya has visto los resultados en tu empresa?

La duda no era si quería hacerlo, tenía claro desde hacía tiempo que necesitaba renovarme. La duda era si sería capaz de afrontarlo todo a la vez. Soy una persona muy exigente conmigo misma, y eso tiene un precio: cuando te implicas en algo, quieres hacerlo bien. Y la incertidumbre sobre el proyecto final me daba respeto. Habiendo terminado ya el máster, el consejo que me daría es: “confía en el proceso”. El máster te da las herramientas, pero eres tú quien pone el contenido real. Y precisamente porque eres exigente, el resultado estará a la altura. Mi Trabajo Final de Máster ha acabado siendo la hoja de ruta para la transformación estructural de Mecàniques Segalés. No me lo habría imaginado así aquel primer día.

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