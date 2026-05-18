Foment bendice el acuerdo entre el PSC y ERC: "Un país sin presupuestos no puede funcionar"

Josep Sánchez Llibre ha sido reelegido para un tercer mandato al frente de Foment del Treball. La patronal ha proclamado al empresario y expolítico de Unió como presidente hasta 2030, sin oposición interna y con el apoyo del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, con quien las relaciones vuelven a ser fluidas tras rencillas pasadas.

Sánchez Llibre ha aprovechado para bendecir el inminente acuerdo entre el PSC y ERC para unos nuevos presupuestos de la Generalitat de Catalunya, que se rubricará presumiblemente este martes, si las bases de los republicanos la validan en su asamblea de este lunes. "Foment del Treball está a favor del crecimiento y de la estabilidad. Por ese motivo, y a las puertas de un pacto entre el Govern y ERC para sacar adelante unos nuevos presupuestos hemos de decir que ojalá se ponga de acuerdo. Un país sin presupuestos no puede funcionar", ha aseverado.

La histórica patronal catalana ha concluido este lunes un proceso electoral anodino, en el que únicamente ha concurrido Sánchez Llibre y en el que no ha habido sorpresa ninguna. "Que esta renovación se haya producido sin candidatura alternativa lo vivo com una muestra de confianza a un proyecto que me obliga aún más a dar lo máximo", ha afirmado el empresario de Conserves Dani, durante su discurso.

Su promesa para los próximos cuatro años al frente de Foment es dar continuismo a las prioridades de los ocho años anteriores: guerra sin cuartel contra los impuestos, freno al creciente número de bajas médicas en las empresas y oposición frontal a la política "comunista" de Salvador Illa en materia de vivienda. "Este será un mandato de continuidad, con ambición, exigencia y objetivos claros", ha afirmado.

De sus dos primeros mandatos, Sánchez Llibre puede lucir el incipiente regreso de sedes sociales de empresas insignes que se marcharon tras el referéndum independentista del 1-O, como Criteria, Banc Sabadell o la Cimentera Molins, entre otros. También que el Govern del PSC haya desencallado la ampliación del aeropuerto de El Prat, una de las prioridades en las que más lleva insistiendo Foment durante los últimos años.

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Sánchez Llibre ha estado arropado por la plana mayor de la gran patronal española CEOE. Desde su presidente, Antonio Garamendi (quien tendrá elecciones a finales de año, si bien se prevén más disputadas que las de Foment), pasando por el anterior presidente, tanto de Foment como de la CEOE, Juan Rosell, el vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, o la exministra de Trabajo con el PP y actual presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Bañez.