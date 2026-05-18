El Ibex 35 abre con una caída del 0,8% y pierde los 17.500 puntos por el repunte del petróleo y el temor a la inflación

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este lunes con un descenso del 0,77%, lo que llevaba al selectivo madrileño a situarse en los 17.487,10 puntos hacia las 9.00 horas, en una jornada marcada por el nuevo repunte del precio del petróleo y la creciente preocupación de los mercados por el impacto inflacionista del conflicto en Oriente Medio.

La incertidumbre geopolítica en torno a Irán y el bloqueo del Estrecho de Ormuz seguía impulsando el precio del crudo. En concreto, el barril de Brent, de referencia en Europa, subía un 1,6% y rozaba los 111 dólares, mientras que el WTI, referencia en Estados Unidos, avanzaba cerca de un 2%, hasta cotizar en torno a los 107,5 dólares.

El petróleo vuelve a tensionar a los mercados

Según el analista Javier Cabrera, el encarecimiento del petróleo está reactivando las tensiones inflacionistas a escala global y amenaza con condicionar de nuevo la política monetaria de los bancos centrales.

En Estados Unidos, la inflación de abril repuntó hasta el 3,8%, mientras que los precios industriales (IPP) alcanzaron el 6%, impulsados en gran parte por el aumento de los costes energéticos.

El experto advierte de que este escenario podría obligar a la Reserva Federal a mantener una política monetaria restrictiva durante más tiempo. De hecho, el mercado ya empieza a descontar una probabilidad cercana al 50% de una subida de tipos en 2026 bajo la futura presidencia de Kevin Warsh al frente de la Fed.

Cabrera también señala que el encarecimiento del combustible ya está teniendo efectos visibles sobre el consumo estadounidense, especialmente entre las clases medias y bajas, en un contexto en el que los consumidores destinan cada vez más recursos a gastos esenciales.

Nvidia, foco de atención esta semana

En clave empresarial, los inversores estarán pendientes esta semana de los resultados trimestrales de Nvidia, considerados una referencia clave para medir la fortaleza del ciclo de inversión en inteligencia artificial y la sostenibilidad de las valoraciones tecnológicas en Wall Street.

En el ámbito nacional, la jornada también venía marcada por el escenario político tras las elecciones andaluzas celebradas este domingo, en las que el PP de Juanma Moreno volvió a imponerse, aunque quedó a dos escaños de la mayoría absoluta.

Entre las cotizadas, IAG pondrá en marcha este lunes un nuevo programa de recompra de acciones de hasta 500 millones de euros para reducir el capital social de la compañía.

Por su parte, Repsol, junto a la australiana Santos, anunció antes de la apertura del mercado el inicio de la producción de petróleo en el proyecto Pikka, situado en Alaska (EEUU), mientras que Dia comunicó que abordará en su próxima junta general la reelección de varios consejeros independientes.

Asimismo, Airtificial informó de que ha sido seleccionada por Airbus Defence and Space para participar en el proyecto del dron estratégico remotamente tripulado 'Eurodrone'.

Caídas en Europa y subida del bono español

En el plano macroeconómico, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó que la compraventa de viviendas descendió un 2,2% en marzo respecto al mismo mes del año anterior, hasta las 61.295 operaciones, debido principalmente al retroceso de las transacciones sobre vivienda nueva.

En los primeros compases de la sesión, los mayores descensos dentro del Ibex 35 correspondían a Ferrovial (-2,7%), ArcelorMittal (-1,8%) y Grifols (-1,6%). En el lado contrario, Repsol lideraba las ganancias con un avance del 1,9%, seguida de Enagás (+0,1%).

Entre las principales plazas europeas, el Ftse 100 de Londres cedía un 0,2%, mientras que el Dax de Fráncfort retrocedía un 0,6% y el Cac 40 de París caía un 1,1%.

Noticias relacionadas

En el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años escalaba hasta el 3,629%, mientras que, en el mercado de divisas, el euro avanzaba un 0,1% frente al dólar y se intercambiaba a 1,1632 dólares.