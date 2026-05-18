Hacienda pone el foco en las criptomonedas: los expertos avisan de multas de hasta el 150% de la cuota no declarada

La campaña de la Renta 2025 ha vuelto a situar a las criptomonedas bajo el radar de Hacienda. Bitcoin, Ethereum y otros activos digitales ya no ocupan un espacio marginal dentro de las declaraciones fiscales y la Agencia Tributaria lleva años aumentando el control sobre este tipo de operaciones, especialmente tras la entrada en vigor de nuevas obligaciones informativas para exchanges y plataformas de compraventa.

Los expertos fiscales advierten de que muchos inversores siguen cometiendo errores básicos al declarar sus criptomonedas, desde olvidar operaciones entre criptoactivos hasta no incluir pérdidas o movimientos realizados en plataformas extranjeras. Un reciente informe elaborado por la firma especializada Modo Cripto señala que gran parte de los problemas detectados en las comprobaciones fiscales se deben a una mala interpretación de cómo tributan realmente estas operaciones.

La Agencia Tributaria recuerda en su Manual de Renta que las monedas virtuales deben declararse cuando generan ganancias o pérdidas patrimoniales, así como en determinados supuestos relacionados con rendimientos o tenencia de activos en el extranjero. Además, desde 2023 determinados operadores están obligados a informar sobre saldos y movimientos de sus clientes, lo que ha incrementado la capacidad de control de Hacienda sobre este mercado.

Uno de los errores más frecuentes es pensar que solo tributa la conversión de criptomonedas a euros. No es así. Las permutas entre criptomonedas –por ejemplo, cambiar Bitcoin por Ethereum– también pueden generar una ganancia o pérdida patrimonial sujeta al IRPF. Lo mismo ocurre cuando se utilizan criptoactivos para comprar bienes o servicios.

Otro de los puntos que más dudas genera es el staking, un sistema que permite obtener recompensas por bloquear criptomonedas en determinadas redes blockchain para ayudar a validar transacciones y mantener la seguridad del sistema. A cambio de bloquear esos activos y ponerlos a disposición de la red, se reciben recompensas periódicas, que funcionan de manera similar a los intereses generados por una cuenta de ahorros a plazo fijo. Pues, según explica el informe de Modo Cripto, estas recompensas suelen tributar como rendimientos del capital mobiliario y deben valorarse en euros en el momento de su recepción.

En cambio, las transferencias entre wallets (carteras) propias no tributan por sí mismas, aunque los expertos recuerdan que las comisiones pagadas en criptomonedas sí pueden generar alteraciones patrimoniales si existe una diferencia de valor respecto al precio de adquisición.

El Modelo 721 y el aumento del control fiscal

Otra de las obligaciones que más desconocimiento sigue generando es el Modelo 721, la declaración informativa sobre criptomonedas custodiadas en el extranjero. Este formulario debe presentarse cuando el valor conjunto de los criptoactivos depositados fuera de España supera los 50.000 euros a 31 de diciembre.

Aunque el modelo es únicamente informativo y no implica pagar impuestos adicionales, los fiscalistas advierten de que muchos inversores desconocen todavía esta obligación. El informe elaborado por Modo Cripto también alerta de otro problema habitual: confiar ciegamente en herramientas automáticas para calcular impuestos sin revisar posteriormente los datos.

“La operativa se analiza en conjunto, integrando exchanges centralizados, wallets y operaciones DeFi (finanzas descentralizadas)”, explica la guía, que insiste en que Hacienda puede detectar incoherencias si los movimientos declarados no encajan con la información reportada por las plataformas.

Qué mira Hacienda al revisar criptomonedas

La Agencia Tributaria pone especial atención en operaciones complejas, movimientos frecuentes entre plataformas y posibles discrepancias entre compras, ventas y patrimonio declarado. También revisa pérdidas patrimoniales vinculadas a estafas, hacks o fraudes, un terreno que sigue generando numerosas dudas fiscales.

El informe recuerda además que las sanciones por dejar de declarar operaciones pueden oscilar entre el 50% y el 150% de la cuota dejada de ingresar en los casos más graves, además de intereses y recargos.

En paralelo, el debate jurídico sobre la fiscalidad cripto continúa abierto. En 2025, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco cuestionó la aplicación automática del criterio FIFO –el sistema “primero en entrar, primero en salir” utilizado para calcular ganancias– al considerar que no existe una regulación específica para equiparar criptomonedas y valores homogéneos. Aun así, Hacienda sigue aplicando este criterio de forma general.

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Con cada campaña de la Renta, los criptoactivos dejan de ser un territorio opaco para convertirse en un área cada vez más vigilada y regulada. Sobre todo, en un contexto donde cada vez más hogares invierten en criptomonedas. Y mientras crecen las obligaciones fiscales y el intercambio de información, los expertos recomiendan revisar con detalle cada operación antes de presentar la declaración para evitar errores que después pueden salir caros.