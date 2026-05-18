Govern y ERC escenifican el acuerdo de presupuestos en la presentación de la línea orbital ferroviaria

Un centenar de personas han asistido este lunes a mediodía en el Cava Centre de Sant Sadurní d'Anoia a la escenificación del acuerdo de presupuestos entre el Govern y ERC. Con toda pompa, un president Salvador Illa acabado de aterrizar de Estados Unidos y el president de ERC, Oriol Junqueras, han presentado el proyecto de la línea orbital ferroviaria, que debe servir a los republicanos para dar el sí a las cuentas del Ejecutivo. Los alcaldes y alcaldesas (la práctica mayoría del PSC y ERC, excepto el de Martorell, Xavier Fonollosa) de algunos de los municipios por los que está previsto que discurra algún día esta línea de Rodalies, además de numerosos representantes del sector de las infraestructuras, han acompañado igualmente a los dos dirigentes políticos.

Este es el primer paso de una semana intensa en la que se deberán superar diferentes estadios. Para empezar este lunes por la tarde, cuando los republicanos avalarán el acuerdo en un Consell Nacional. El miércoles será el turno de una comisión bilateral con el Estado en la que se aclarará el mecanismo de financiación de una línea ferroviaria de 120 kilómetros (68 de nueva construcción) cuya ejecución asciende a 5.200 millones de euros. Desde el Govern y ERC tienen claro que será el Ministerio de Hacienda quien determine cómo se pagará, si a través de los presupuestos generales del Estado (la ejecución se prevé hasta el 2041) o bien con algún método de colaboración público-privada.

Abordaje gradual

La creación de una sociedad mercantil, a imagen y semejanza de la que se creó en su día para afrontar el proyecto ferroviario de la Sagrera, es el modelo preferido por los republicanos, explican fuentes de la formación. De este modo se podrían garantizar unas inversiones en infraestructuras que históricamente sufren un decalaje millonario entre lo que se presupuesta y lo que finalmente se ejecuta.

"Hemos hecho un ejercicio de planificación para que se beneficien 30 millones de viajeros cada año. Lo abordaremos de forma gradual porque esto no se hace en un día. Serán diferentes gobiernos los que lo deberán tirar adelante, en cuatro fases. Empezando y sin parar", ha subrayado el president Illa, que ha agradecido a Oriol Junqueras la voluntad de "llegar a acuerdos". "Creo firmemente en esta política, en la colaboración exigente pero colaboración y quiero agradecérselo al presidente de ERC y a los alcaldes que nos han acompañado", ha defendido Illa.

El president Salvador Illa saluda al presidente de ERC, Oriol Junqueras, en presencia de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, a la entrada del Cava Centre de Sant Sadurní d'Anoia donde se ha presentado la línea orbital ferroviaria. / Ferran Nadeu

Un momento antes, Junqueras había subrayado que "Catalunya debe planificar el futuro para garantizar la competitividad de las empresas y unos salarios justos, es imprescindible", ha recalcado. El dirigente republicano ha calificado el proyecto de "apuesta central y decisiva" y ha proclamado que "más que una línea de tren es una voluntad de cambiar el modelo de país". Entre los numerosos asistentes al acto estaban tanto Lluís Salvadó como Marc Sanglas, que han capitaneado las negociaciones con Territori para concretar los detalles del acuerdo ferroviario.

Aparte de las inversiones en curso

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que ha intervenido antes de Illa y Junqueras, ha insistido en que esta línea orbital “no va en detrimento” de las inversiones “que ya se están ejecutando” en el sistema de Rodalies y que suma a la malla ferroviaria “porque estructura la segunda corona metropolitana”.

De izquierda a derecha, la consellera Paneque, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, junto a Salvador Illa y Oriol Junqueras, en la Cava Centre de Sanr Sadurní donde se ha presentado el proyecto de la línea orbital ferroviaria. / Ferran Nadeu

Paneque ha descrito que las personas que residen en las seis comarcas por donde se construirá el trazado podrán ganar en movimientos por sus territorios limítrofes, sin pasar por la capital catalana. Y ha añadido que el crecimiento demográfico que se experimentará en los próximos años, superando los ocho millones de personas, necesitará servicios públicos de calidad y el transporte público es un elemento a planificar con suficiente tiempo.

No al cuarto cinturón viario

El alcalde de Sant Sadurní d’Anoia, Pere Vernet, ha abierto el acto asegurando que la línea orbital es “una apuesta por la dignidad ferroviaria de esta tierra” y ha asegurado que debe servir para dar nuevas oportunidades laborales y vitales para todas las personas que residen o trabajan a lo largo del recorrido.

“Querríamos que esta línea de tren significara el adiós definitivo del cuarto cinturón viario del Vallès”, ha lanzado Vernet, recordando que ERC sigue defendiendo que no se lleve a cabo. De momento, este proyecto está aparcado durante esta legislatura, ya que el president Illa así se lo prometió a sus socios de investidura.

El president Illa habla con Oriol Junqueras minutos antes de la presentación del acuerdo de la línea orbital ferroviaria / Ferran Nadeu

Mayor competitividad y vertebración

Tras la intervención del alcalde anfitrión, se ha celebrado un diálogo entre cuatro alcaldes y alcaldesas: Isidre Pineda (Caldes de Montbui); Marta Farrés (Sabadell); Francisco Romero (Vilafranca del Penedès) y Aurora Carbonell (Sitges).

El primer edil de Caldes ha asegurado que debe permitir recortar los tiempos de viaje mientras que el de Vilafranca ha subrayado que la línea orbital servirá para dar nuevas oportunidades a los vecinos y vecinas. Desde Sitges, su alcaldesa ha insistido en que su municipio “siempre ha creído” en el proyecto mientras que Farrés ha destacado la importancia de llegar a acuerdos que incrementan la competitividad del país y lo vertebran mejor.