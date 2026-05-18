El gigante japonés Nippon Sanso establece en Catalunya su nueva base mundial de crecimiento

Les ha costado casi año y medio cerrar la operación, pero Nippon Sanso ya tiene, oficial y formalmente, una nueva sede en España. Se trata de una base situada en Castelldefels (Barcelona) desde la que pretende liderar el crecimiento de una de sus unidades de negocio a nivel mundial, la del tratamiento de patologías respiratorias a domicilio. Así lo asegura Carlos Fina, director general de la filial y quien, en realidad, lleva décadas al frente del proyecto. Porque la sede es el resultado de haber comprado a una de sus competidoras españolas.

Fina se remonta a los orígenes de esta joven industria –no tiene más de 30 años– para enmarcar la magnitud de la operación. Habla de un sector identificado como TRD (Terapias Respiratorias Domiciliarias) que surge de dentro del negocio de los gases industriales. En resumidas cuentas, esta industria vio que los gases (el oxígeno en particular) gozaban de muchas propiedades medicinales y que igual que tenían que suministrarlo a los hospitales, había pacientes que los necesitaban en casa. Pensaban en la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) o en la apnea del sueño, por ejemplo.

Para conservar la esencia de servicio sanitario público, se organizó un sistema que suponía pasar por licitación pública para poder prestar el servicio en una comunidad autónoma española. “De ahí que seamos un sector con solo siete empresas”, abrevia Fina, quien admite que ya son todas multinacionales extranjeras. Entre ellas estaban Oximesa, propiedad del gigante japonés Nippon Gases, y una 'joint venture' entre la farmacéutica catalana Esteve y el grupo también japonés Teijin.

Carlos Fina, consejero delegado de Nippon Sanso Homecare / Nippon Sanso Homecare

Fina dirigía esta última. “Fuimos creciendo y ganando muchos concursos y cuota hasta situarnos muy bien en el mercado, pero llegó un punto en que ambas compañías vieron que esta empresa ya no encajaba en su estrategia de futuro, y decidieron ponerla a la venta”, resume el directivo. Se les aproximó “casi todo el mercado”, admite, pero finalmente ganó Oximesa (Nippon Gases). Una vez superados ciertos recelos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) –la operación suponía integrar al segundo y tercer operador más grande de España– se ha convertido este marzo en dueña de la compañía.

Copropiedad de Mitsubishi

Nippon es un grupo cotizado copropiedad de Mitsubishi con varias ramas de negocio. Entre ellas, Nippon Sanso (antes Nippon Gases), que es uno de los mayores proveedores de gas del mundo. Pese a todo, la compañía –prosigue Fina– solo tiene negocio de atención domiciliaria en España, Portugal e Italia. “Por eso quiere hacer una apuesta estratégica por crecer en ‘homecare’”, justifica el directivo.

Desde este 1 de abril, el grupo ha decidido unificar todas las empresas que ha ido comprando en los últimos años bajo el nombre Nippon Sanso (excepto Oximesa, que seguirá siendo Oximesa), y harán de la antigua Esteve Teijin la sede mundial de Nippon Sanso Homecare. Esto son unos 300 trabajadores en total (entre los 40 que trabajan en las oficinas y la nave almacén que la empresa tiene en Castelldefels, y los que operan en unos 50 centros de atención dentro o cerca de ambulatorios y hospitales), además de unos 45 millones de euros de ingresos anuales. A dicho volumen hay que sumar los 60 millones de euros anuales que factura hoy en día Oximesa, para valorar los ingresos totales de Nippon Sanso en España.

Estrategia de crecimiento

"El sentido de comprar la empresa era, evidentemente, crear un grupo más grande y más poderoso, con más presencia de mercado", enmarca Fina. El ejecutivo ve claro que la estrategia para crecer a largo plazo será aprovechar su "importante" cuota de mercado actual y la buena posición que gana frente a los concursos que vayan apareciendo. En cambio, su apuesta es que a corto y medio plazo la estrategia de crecimiento pasará por incrementar el negocio 'Homecare' por Europa.

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"Crecerán instalándose en Francia y ganando mercado en Italia o Portugal, porque en España están ya muy bien posicionados", reflexiona Fina. La cuestión –remata–, es que “seremos nosotros quienes lideremos el negocio de atención a domicilio del grupo en todo el mundo”.