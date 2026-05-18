La porcelana de Limoges, primer producto protegido por la nueva denominación europea para artesanía

La Unión Europea ha otorgado este lunes a la porcelana francesa de Limoges la primera Indicación Geográfica Protegida destinada a productos artesanales e industriales. Se trata del primer reconocimiento concedido bajo el nuevo sistema europeo creado para proteger estas manufacturas frente a imitaciones y usos indebidos.

Esta nueva figura extiende a los productos no agrícolas el modelo de protección que ya se aplica a vinos, quesos y otros alimentos. En el caso de la porcelana de Limoges, la distinción reconoce la relación entre su calidad, su reputación y su origen geográfico.

El sistema europeo de indicaciones geográficas para productos artesanales e industriales entró en vigor el 1 de diciembre de 2025. Su objetivo es preservar los conocimientos tradicionales, respaldar las economías locales y facilitar a los consumidores la identificación de productos auténticos fabricados en la Unión Europea.

Bruselas subraya que el nuevo mecanismo ha generado un notable interés entre los Estados miembros desde su puesta en marcha. Hasta el momento se han registrado 74 solicitudes procedentes de países como Francia, Portugal, Suecia, Eslovaquia, Eslovenia y República Checa.

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Entre los productos que aspiran a obtener esta protección figuran artículos de cerámica, textiles, bordados y cuchillería. Los solicitantes podrán contar durante el proceso de registro con el apoyo de las autoridades nacionales y de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.