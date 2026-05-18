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La doctrina del paréntesis

Tener 30 años cotizados no siempre basta: miles de trabajadores desconocen este requisito imprescindible de la jubilación

La Seguridad Social exige además cumplir una condición temporal para acceder a la pensión contributiva y el Supremo limita cuándo puede aplicarse la llamada “doctrina del paréntesis”

Una trabajadora de más de 60 años, cercana a la jubilación, en su puesto en un mercado de Barcelona. En ese sentido, es imprescindible recordar la regla de la Seguridad Social que puede dejar sin pensión a trabajadores con más de 15, 20 o hasta 30 años cotizados

Una trabajadora de más de 60 años, cercana a la jubilación, en su puesto en un mercado de Barcelona. En ese sentido, es imprescindible recordar la regla de la Seguridad Social que puede dejar sin pensión a trabajadores con más de 15, 20 o hasta 30 años cotizados / MANU MITRU - ARCHIVO

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Madrid
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Un trabajador puede haber cotizado durante 20 o incluso 30 años y, aun así, quedarse sin pensión contributiva de jubilación. Aunque pueda parecer contradictorio, la normativa de la Seguridad Social no solo exige haber alcanzado un mínimo de años cotizados, sino también cumplir un requisito temporal que en muchos casos pasa desapercibido hasta el momento de solicitar la jubilación.

La situación ha vuelto a cobrar relevancia tras varias resoluciones judiciales recientes sobre la conocida como “doctrina del paréntesis”, un criterio utilizado por los tribunales para analizar determinados periodos sin cotización cuando una persona solicita la pensión. El asunto ha generado interés porque afecta especialmente a trabajadores con carreras laborales interrumpidas durante largos periodos, ya sea por desempleo, enfermedad o dificultades para volver al mercado laboral.

Según establece la Ley General de la Seguridad Social, en su artículo 205.1.b), para acceder a la jubilación contributiva no basta con haber cotizado al menos 15 años a lo largo de la vida laboral. Además, es obligatorio que al menos dos de esos años estén comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento de la jubilación. Es lo que técnicamente se conoce como “carencia específica”.

En la práctica, esto significa que una persona que dejó de cotizar hace muchos años puede no cumplir el requisito, aunque acumule décadas de trabajo anteriores.

El tema adquiere todavía más importancia en un contexto marcado por el envejecimiento demográfico y el incremento de las jubilaciones. Según las últimas proyecciones del INE, España superará los 15 millones de personas mayores de 65 años en las próximas décadas, mientras que organismos como la AIReF vienen advirtiendo del fuerte aumento del gasto en pensiones previsto para los próximos años por la jubilación de la generación del baby boom.

La doctrina del paréntesis

La llamada “doctrina del paréntesis” no es una reforma nueva ni aparece expresamente recogida en la ley. Se trata de una interpretación jurisprudencial consolidada por el Tribunal Supremo para evitar situaciones consideradas injustas en determinados casos.

De forma resumida, esta doctrina permite ‘no contar’ algunos periodos sin cotización a la hora de comprobar si se cumple el requisito de tener dos años cotizados dentro de los últimos quince.

Los tribunales han admitido esta posibilidad en situaciones como desempleo involuntario, enfermedad grave o circunstancias excepcionales que hayan impedido trabajar, especialmente cuando el trabajador mantuvo la inscripción como demandante de empleo.

Sin embargo, el Supremo también ha recordado en distintas sentencias recientes que se trata de una medida excepcional y no automática. Es decir, no basta con haber trabajado muchos años en el pasado para conservar el derecho a la pensión contributiva si existe una desvinculación prolongada del mercado laboral y del sistema de empleo.

En varios casos analizados por los tribunales, la falta de inscripción continuada como demandante de empleo ha sido uno de los elementos determinantes para rechazar la aplicación de esta doctrina.

El requisito que muchos trabajadores desconocen

Especialistas en derecho laboral llevan años advirtiendo de que “muchas personas desconocen la existencia de esta condición temporal” hasta que inician los trámites de jubilación. El problema afecta sobre todo a trabajadores que agotaron prestaciones hace años, dejaron de cotizar antes de la edad ordinaria de retiro o atravesaron largos periodos fuera del mercado laboral.

La propia Seguridad Social recuerda en sus guías informativas que el acceso a la pensión contributiva depende tanto del periodo total cotizado como de la situación laboral previa al hecho causante de la jubilación.

Por ello, los expertos recomiendan revisar periódicamente la vida laboral y utilizar los simuladores oficiales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), especialmente en los casos de personas mayores de 50 años que llevan tiempo sin cotizar.

También recuerdan que existen mecanismos como los convenios especiales con la Seguridad Social, que permiten mantener cotizaciones en determinadas situaciones y evitar problemas futuros al solicitar la pensión.

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Aunque la mayoría de trabajadores no tendrá dificultades para cumplir este requisito, las resoluciones judiciales recientes han vuelto a poner el foco sobre una de las condiciones menos conocidas del sistema público de pensiones en España.

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