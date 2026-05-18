Bizum empieza a conquistar bares y tiendas, aunque todavía no podrás pagar así en todos los comercios

Pagar un café con Bizum ya no será solo una idea de futuro. Desde este lunes, el sistema de pagos instantáneos utilizado por más de 28 millones de personas en España comienza oficialmente su salto a los comercios físicos, con la variante Bizum Pay, aunque lo hará de forma limitada y todavía lejos de una implantación masiva.

La novedad permitirá pagar con el móvil en tiendas, bares y restaurantes directamente desde la aplicación bancaria, utilizando tecnología contactless y sin necesidad de introducir tarjetas físicas. Sin embargo, la disponibilidad dependerá de varios factores: que el banco haya activado la función, que el usuario la configure en su app y que el establecimiento tenga un terminal compatible.

En otras palabras, Bizum Pay ya está aquí, pero todavía no estará disponible en todos los comercios ni para todos los clientes.

La banca española llevaba meses preparando este movimiento, considerado uno de los mayores cambios en el ecosistema de pagos móviles desde la expansión de Apple Pay y Google Wallet. La diferencia es que, en este caso, el sistema nace desde las propias entidades financieras españolas y se integra directamente en sus aplicaciones.

“Se va a poder acceder a Bizum Pay desde tu propia app bancaria”, explica Jorge Nevado, director de Marketing de Sipay, una de las compañías tecnológicas que participa en la integración de las pasarelas de pago y la infraestructura del sistema.

Según detalla para EL PERIÓDICO, “Bizum Pay es una funcionalidad nueva que se integra en los engranajes ya hay”, lo que permitirá a muchos comercios adaptarse sin necesidad de cambiar completamente sus terminales de pago.

Tardará semanas en extenderse

Aunque el lanzamiento oficial arranca este lunes, distintas entidades financieras reconocen que el despliegue será progresivo durante las próximas semanas e incluso meses. Algunas entidades ya han comenzado las primeras activaciones, mientras que otras lo harán de manera escalonada a lo largo del verano.

La propia operativa también será distinta según cada banco. En algunos casos, el usuario tendrá que activar manualmente Bizum Pay dentro de la app bancaria para poder utilizar el móvil como método de pago en establecimientos físicos.

Además, no todos los comercios estarán preparados desde el primer día. Aunque gran parte de los TPV actuales ya son técnicamente compatibles con pagos NFC, todavía falta completar procesos de integración y activación con las entidades adquirentes y plataformas tecnológicas.

El objetivo inicial está especialmente dirigido a sectores donde el pago rápido con móvil ya es habitual. “El sector HORECA (HOteles, REstaurantes y CAfeterías) suele tener un ticket corto”, apunta Nevado, en referencia a bares, cafeterías y restauración, uno de los entornos donde la banca espera acelerar la adopción del sistema.

No es casualidad. Según datos del sector financiero, cuatro de cada diez transacciones en España ya se realizan con el móvil, una tendencia que ha cambiado por completo los hábitos de pago en apenas unos años.

La gran batalla europea de los pagos

Más allá del impacto cotidiano en tiendas y restaurantes, el movimiento tiene también una dimensión estratégica para el sector financiero europeo.

La industria bancaria lleva tiempo buscando alternativas propias frente al dominio de gigantes internacionales como Visa, Mastercard o Apple Pay. En ese contexto, Bizum se ha convertido en una de las piezas clave de la futura red europea de pagos instantáneos impulsada por distintas plataformas continentales. “La sede del futuro sistema de pagos europeo va a estar en Madrid”, sostiene Nevado.

Noticias relacionadas

El salto de Bizum al comercio físico supone, por tanto, mucho más que una nueva forma de pagar un café. Marca el inicio de una carrera para convertir el móvil en el principal método de pago cotidiano y situar a España en el centro de la nueva infraestructura europea de pagos digitales.