Nuria Oliver: "Hay un crecimiento exponencial en cirugías estéticas en adolescentes por insatisfacción" de su imagen

-Acaba de recoger el premio nacional de Matemáticas y Tecnología de manos del Rey, ¿qué ha representado para usted y para el proyecto?

-Obviamente es un grandísimo honor, porque son unos de los galardones más importantes desde el punto de vista científico que concede el Gobierno de España. También fue una sorpresa. Nos llena de felicidad. Además, creo que este año, al menos en la categoría senior, era la única persona de la Comunidad Valenciana, así que también muy contenta por representar a nuestra autonomía.

-¿Era el primero que se daba en el ámbito de la IA?

-No se lo podría asegurar, pero sí me resultó curioso ver como en el video de presentación de los premios, muchos de los científicos reconocidos hablaban de IA y justo, en mi intervención no (sonríe). Eso demuestra que el aspecto diferenciador de la inteligencia artificial es su transversalidad, el hecho de que se puede aplicar en cualquier sector y por eso está impactando todos los ámbitos de la sociedad.

Sobre impacto de las redes sociales, "también se da un aumento de trastornos de ansiedad, de dismorfia o incluso suicidios".

-La IA generativa ha corregido los sesgos de género de la etapa inicial. ¿En una escala del 1 al 10, ¿en qué punto estamos del proceso?

-Es una respuesta difícil decir dónde estamos, pero sí es verdad que ha habido una evolución. Hay una línea de investigación dentro de la inteligencia artificial, que es la que se conoce como discriminación, sesgos y estereotipación algorítmicas, que tiene como objetivo investigar si los algoritmos de IA discriminan y si replican o incluso amplifican patrones de estereotipos. Se demostró que lo hacían y conforme la comunidad científica lo hemos ido descubriendo, hemos ido inventando mecanismos para mitigarlos o para eliminarlos. No hablamos de una solución perfecta, porque es un problema complejo. Estos modelos pueden tener 1.000 millones de parámetros, han sido entrenados con cantidades ingentes de datos y es muy difícil, realmente, determinar dónde y cómo han adquirido estos sesgos.

Parte del equipo de Ellis Alicante que dirige Nuria Oliver. / PILAR CORTES

-Su trabajo demostró el papel de altavoz que jugaban las redes sociales, ¿se ha acentuado esa amplificación?

-Claro, de hecho, uno de los proyectos de investigación donde somos pioneros a nivel mundial es el estudio de los filtros de belleza, que tan populares son en las redes sociales. Estos filtros utilizan inteligencia artificial para modificar las fotos y embellecer a las personas aplicando un canon de belleza que no está muy claro quién ha definido, pero que tiene claros sesgos raciales como desvelamos desde Ellis Alicante. Quiero pensar que hemos contribuido a hacer visible el problema y su impacto y que la evidencia llevó a algunas empresas a anunciar que los prohibirían.

Hicimos una evaluación de cómo los chatbots reponden ante una crisis de salud mental y hay un porcentaje no menor de situaciones donde responden de una manera deficitaria, pero al usuario le da credibilidad

-¿Hasta dónde ha llegado ese impacto?

-Al final, se genera una desconexión entre lo que vemos en el mundo digital, donde todo el mundo es perfecto, y lo que vemos en el mundo físico incluyéndonos a nosotras donde no somos perfectas. Esto da lugar a un crecimiento exponencial en las cirugías estéticas, por ejemplo, de las adolescentes, o a un aumento de trastornos de ansiedad, de dismorfia o incluso a suicidios por esta insatisfacción sobre la apariencia.

-Precisamente, ustedes participan activamente con charlas dirigidas a adolescentes. ¿las nuevas generaciones tienen un mejor conocimiento sobre lo que es la IA?

-Este año celebramos el evento más grande con 700 adolescentes y el objetivo es tanto informar o inspirar más vocaciones científico-tecnológicas, especialmente chicas. A nivel usuario, el nivel es muy variopinto.

Es cierto que ha habido una corrección en los sesgos de género en los actuales modelos de IA

-Como escribió en un artículo, ¿saben que los chatbots no son sus amigos?

-Desgraciadamente, estos chatbots con IA son cada vez más utilizamos para compartir inquietudes, preocupaciones o información personal, como si fuera un psicoterapeuta, profesora o ‘coach’. Es preocupante porque no están diseñados para esos propósitos y tampoco tienen ningún tipo de criterio de veracidad sobre lo que están contestando y, evidentemente, no tienen ningún tipo, ni de empatía, ni de sentimiento. De hecho, preocupados por esta temática, hace unos meses colaboramos con un equipo de expertos en salud mental del Reino Unido. Hicimos una evaluación de cómo de bien o mal estos chatbots responden cuando la persona puede estar sufriendo una crisis de salud mental y encontramos que no responden adecuadamente. Hay un porcentaje no menor de situaciones donde responden de una manera deficitaria, pero al usuario le da credibilidad. La consecuencia es que ya hay denuncias de padres contra las empresas que hacen estos chatbots, porque alegan que sus hijos se han suicidado animados por las respuestas. No es un tema menor.

-¿Dónde considera que debe estar el límite a estos chatbots como compañeros sociales?

-Es una pregunta muy difícil de contestar, porque socialmente nos encontramos en la paradójica situación de ser la sociedad más conectada de la historia, pero también la que sufre más soledad de la historia. Respecto a situaciones de soledad no deseada, hay que tener en cuenta el envejecimiento de la población. Es un problema social que tenemos que resolver y que ahora, quizás parcialmente, está siendo resuelto usando estos sistemas de inteligencia artificial que siempre están felices de alguna manera y te responden de una manera muy amigable.

La investigadora y recientemente premiada, frente a uno de los carteles de la fundación que dirige. / PILAR CORTES

-¿Tan desalentador es el panorama?

-En este sentido, creo que estamos en una situación de tormenta perfecta, de tener una gran necesidad a nivel social de sentirnos menos solos, y por otra, la irrupción de tecnología que puede suplir ese vacío, que quizás no es la solución, con lo cual es difícil. Por ejemplo, en países como Japón, donde hay un grandísimo envejecimiento de la población es relativamente común tener acompañantes o mascotas robóticas. La tecnología, en realidad, depende de cómo se use. Considero que hay potencial para combatir la soledad no deseada o tener un mejor envejecimiento en tu casa, que sabemos que es el lugar ideal, pero como sociedad también deberíamos reflexionar sobre este asunto.

-Ha formado parte del grupo de expertos de la UE que ha redactado la actual ley. ¿Cómo fue la experiencia?

-El trabajo lo finalizamos el año pasado. El reglamento europeo de IA es la regulación donde se ha quedado fijados usos prohibidos. Por ejemplo, asignar a cada persona una puntuación como base para luego darles más o menos beneficios o hacer una vigilancia masiva biométrica de la población, entre otros. Después, se establecieron denominaciones que van desde el alto riesgo -que son usos de gran impacto social -, medio y bajo. En cualquier caso, fue experiencia enriquecedora, que contó con un proceso muy participativo (más de mil representantes de procedencia muy diversa).

Nuria Oliver, durante un mometo de la entrevista, en las oficinas de Ellis Alicante. / PILAR CORTES

-Con el ritmo de cambios que lleva la tecnología, ¿será una ley viva?

-Sí, de hecho, el Parlamento Europeo acaba de aprobar unas modificaciones sobre las exigencias regulatorias. Los códigos de prácticas son como un recetario que especifica exactamente cómo hacer que seas transparente. No son vinculantes, no es ley, pero los que se acogen se supone que cumplen con esas pautas.

-Por otra parte, acaba de publicar la segunda edición de su libro “Inteligencia Artificial, naturalmente”, ¿qué novedades ha incorporado?

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-En realidad, no tenía intención de escribir ningún libro. Debemos remontarnos a 2018 tras pronunciar el discurso por el que fui investida académica de la Real Academia de Ingeniería. Desde entonces, han pasado muchas cosas y, aunque reconozco que no le dedico mucha atención a estos detalles, fue finalmente mi marido el que me convenció a actualizarlo en aspectos como el impacto económico y explicar qué es la inteligencia artificial generativa. Y también tiene una parte nueva de la regulación que, en ese momento, no existía.