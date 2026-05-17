ERC y Govern ultiman un acuerdo para que Catalunya tenga mayoría en el Consorcio de la Zona Franca

ERC ultima un acuerdo con los socialistas para que la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona tengan un peso mayoritario dentro del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, ahora controlado por el Estado, según han revelado a EFE diversas fuentes conocedoras de la negociación.

En caso de cristalizar, este sería un "avance en soberanía" tal y como reclama ERC para poder apoyar los presupuestos del Govern de Salvador Illa, que socialistas y republicanos negocian para aprobarlos como muy tarde en julio.

Creado en 1916, el Consorcio de la Zona Franca es una entidad presidida por el alcalde de Barcelona, aunque quien lleva las riendas es el delegado especial del Estado, cargo que desde 2018 ostenta el socialista Pere Navarro, que preside el comité ejecutivo.

Según las fuentes consultadas, ERC ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que el Consorcio, ahora bajo la égida del Estado, pase a ser una entidad en cuyo órgano de dirección la parte catalana -Generalitat y Ayuntamiento, conjuntamente- disponga de mayoría (un 55%), mientras que el Estado -que hoy tiene el control del ente- conservaría cerca de un 45%.

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En ese porcentaje de la parte catalana, la Generalitat dispondría de un peso preeminente -el 40 o 45%, por encima del Ayuntamiento, que tendría un 15 o 10%-, según puntualizan las citadas fuentes.