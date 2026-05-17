Catalunya supera las 138.000 instalaciones de autoconsumo fotovoltaico en servicio

Catalunya cuenta con 138.419 instalaciones de autoconsumo fotovoltaico que suman un total de 1.634,55 MW de potencia instalada. Los datos de cierre del año 2025 publicados por el Observatorio del Autoconsumo de Catalunya, elaborado por el Institut Català d’Energia (ICAEN), reflejan un crecimiento del 12% en el parque de instalaciones, con 14.873 nuevas altas de equipos, y un aumento del 18,3% en la potencia instalada, con 253,23 MW nuevos registrados.

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha puesto en valor estas cifras y ha destacado que “el autoconsumo fotovoltaico es una muestra del compromiso de Catalunya con la transición energética”. “Estos datos reflejan que las personas y las empresas de Catalunya ya han visto que generar su propia energía es una opción cada vez más rentable y responsable”, ha añadido Paneque.

“Por eso, desde el Govern hemos intentado facilitar esta práctica mediante la simplificación de la tramitación propia de este tipo de instalaciones, e incentivarlas también a través de fórmulas como las comunidades energéticas”, ha rematado.

En 2025 se ha consolidado la tendencia al aumento del tamaño de las instalaciones, hasta el punto de que por primera vez se han puesto en servicio más equipos de entre 5 kW y 25 kW de potencia (6.967) que de menos de 5 kW (6.519). A ello ha contribuido la consolidación del autoconsumo compartido, es decir, las instalaciones que abastecen a más de un consumidor; esta modalidad creció un 32,8% en número de instalaciones y un 64,2% en potencia instalada, sumando 579 nuevos equipos el año pasado, hasta alcanzar las 2.342 unidades registradas y los 67,8 MW de potencia.

El 85,8% de las instalaciones de autoconsumo fotovoltaico del país están asociadas a consumidores domésticos y tienen poca potencia, ya que en conjunto representan un 36,8% de la potencia instalada. El sector industrial representa un 3,0% del total de equipos y un 34,0% de la potencia instalada. En este sentido, cabe destacar que las instalaciones de más de 100 kW, que son solo un 1,0% del total, suponen el 34,5% de la potencia.

Barcelona es la demarcación con más equipos de autoconsumo en servicio, con 81.193 instalaciones que suman 964,52 MW. Girona cuenta con 23.531 equipos y 251,13 MW; Tarragona, con 22.262 instalaciones que suman 257,1 MW; y Lleida, con 11.433 equipos que alcanzan los 161,79 MW.

El autoconsumo fotovoltaico, una prioridad

La autoproducción de electricidad a partir de energía solar fotovoltaica se mantiene como una de las políticas estratégicas para Catalunya, en la medida en que es uno de los ejes básicos para la transición hacia un nuevo modelo energético más limpio y participativo. En este sentido, el Gobierno ha considerado en el Plan territorial sectorial para la generación eléctrica eólica y fotovoltaica, sus líneas de evacuación y sus elementos de almacenamiento (PLATER) que las cubiertas de los edificios son una prioridad a la hora de instalar equipos fotovoltaicos.

La práctica del autoconsumo permite incrementar el nivel de participación de la ciudadanía en el sistema eléctrico, ya que hace que las personas pasen de ser solo consumidoras a generar, gestionar y consumir su propia energía. Por ello, el Gobierno ha aprobado nuevas medidas de simplificación administrativa para facilitar esta modalidad, está fomentando la figura de las comunidades energéticas para generalizarla en el conjunto de la sociedad (por ejemplo, a través de la plataforma telemática Comunitatenergetica.cat), y está acelerando su implantación en los edificios públicos mediante L’Energètica.

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La Prospectiva Energética de Cataluña para el año 2050 estima en 500.000 el número de instalaciones de autoconsumo en servicio necesarias en 2050 para alcanzar el reto de la descarbonización de la economía y la sociedad catalana.