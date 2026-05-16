Xavier Amores, el estratega de la economía del agua

La fotografía hídrica actual -con los embalses llenos- es muy distinta a la de hace apenas dos años. Pero en la memoria colectiva sigue muy presente la sequía de 2021-2024, que en algunas regiones, como Catalunya, comportó importantes restricciones. En un país como España, especialmente vulnerable a episodios de sequía cada vez más frecuentes e intensos, el agua se ha convertido ya no solo en una cuestión ambiental, sino también económica, industrial y estratégica.

En ese contexto, es natural que el volumen del negocio de las empresas vinculadas al uso sostenible del agua haya crecido. En Catalunya, un estudio reciente elaborado por la Generalitat en colaboración con el Catalan Water Partnership (CWP) cifra el incremento en un 74% en cinco años, situándose en los 8.704 millones de euros, el 3% del PIB.

Al frente del CWP, el clúster catalán que agrupa empresas y centros de conocimiento vinculados al uso sostenible del agua, está el gerundense Xavier Amores. Antes de asumir la dirección del clúster, había trabajado en consultoría tecnológica y de innovación, y también en la administración pública catalana en ámbitos ligados a la competitividad, la innovación y la promoción económica. Ese recorrido ayuda a explicar un rasgo constante de su trayectoria: una mirada del agua no solo como recurso ambiental, sino como vector de transformación empresarial, colaboración público-privada y modernización productiva.

Bajo su dirección, el clúster ha acompañado el crecimiento del sector: cuando se incorporó contaba con una veintena de asociados y ahora supera los 170. Son una cuarta parte de las empresas del sector en Catalunyaa, pero representan más del 50% de la facturación.

Innovación aplicada

Esa evolución se ha apoyado en una agenda muy centrada en la innovación aplicada. En 2022, fue elegido uno de los tres finalistas al premio europeo al mejor gestor de clústeres, en una distinción en la que el jurado valoró el impacto del CWP en proyectos y actividad europea. La organización ha convertido esa proyección exterior en una de sus señas de identidad, con iniciativas en I+D, digitalización, economía circular e internacionalización.

Desde su creación en 2008, el CWP ha participado en 140 proyectos con 400 empresas y centros de investigación participantes y un impacto de 75 millones de euros en proyectos con participación del CWP y sus asociados, más del 75% coordinados por el clúster.

En la actualidad, el clúster realiza cinco actividades internacionales anuales, acompañando a empresas y promoviendo alianzas con otros clústeres de Europa, Estados Unidos y Asia.

En el plano sectorial, Amores ha insistido especialmente en la necesidad de leer la gestión del agua en clave económica. Durante la sequía, defendió el papel de la industria y de las actividades productivas en la adaptación a restricciones severas, y el CWP ha trasladado esa visión a estudios y jornadas específicas. Elaboraron también un trabajo con 24 casos empresariales de ahorro y eficiencia hídrica en la industria catalana, con ejemplos de recirculación, reutilización, digitalización y aprovechamiento de pluviales.

Uno de los datos que el director del CWP destaca es que, entre 2022 y 2024, el volumen de agua consumido por la industria catalana pasó de casi 280 hectómetro cúbico (hm³) a unos 252; es decir, 28 de ahorro. "Es obvio que una parte se recuperará una vez pasada la sequía, pero seguro que la productividad del agua habrá mejorado", apunta.

Otra de las señas de identidad de Amores es la docencia. Ingeniero industrial de formación, se doctoró con una tesis sobre la gestión de la innovación en las empresas de servicios intensivas en conocimiento tecnológico. Actualmente, es profesor en la EADA Business School y en la Universitat de Girona (UdG). Ese pie en el aula refuerza su perfil como divulgador y traductor de tendencias tecnológicas al lenguaje de la empresa.

A esa faceta empresarial y académica se añade la institucional. En febrero de 2023 fue elegido presidente del Consejo para el Uso Sostenible del Agua, el órgano de asesoramiento y participación en la elaboración de los instrumentos de planificación hidrológica de la Agencia Catalana del Agua.

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Un recorrido profesional que conecta empresa, conocimiento, financiación, política pública y mercado. En un contexto marcado por el estrés hídrico, la digitalización y la necesidad de invertir mejor, esa combinación explica por qué el agua ha pasado de ser un asunto periférico a convertirse en un ámbito estratégico para la competitividad.