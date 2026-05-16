El 72% de los vehículos matriculados en 2026 ya son eléctricos o híbridos, diez puntos más que hace un año

La gran mayoría de vehículos matriculados en Catalunya en 2026 ya son parcial o totalmente eléctricos. El 72,2% de las ventas de turismos entre enero y abril de este año ya lo son, diez puntos más que en el primer cuatrimestre de 2025, según datos de la patronal Faconauto obtenidos por la ACN. Los híbridos no enchufables dominan el mercado, pero tanto los puramente eléctricos como los enchufables también crecen y, entre ambos modelos, suman casi una cuarta parte del total.

La implantación de los vehículos eléctricos también está estrechamente relacionada con los puntos de recarga, que igualmente siguen aumentando. Catalunya es líder en el Estado con 11.000 unidades, pero desde L’Energètica advierten de que el 90% del tiempo no tienen ningún coche enchufado. El sector, sin embargo, dice que la mayoría son lentos y “no siempre funcionan bien”.

Según Faconauto, en los primeros cuatro meses del año, las matriculaciones de vehículos eléctricos o híbridos llegaron a 33.364, un 30% más que en el mismo periodo del año anterior. En cambio, las de combustión cayeron hasta las 12.805, un 15% menos que en el primer cuatrimestre de 2025.

Los eléctricos puros ya representan el 13% del mercado y han subido tres puntos en un año, mientras que los híbridos enchufables han crecido una proporción similar hasta alcanzar el 11,6% del pastel. Los no enchufables también han aumentado tres puntos, hasta alcanzar prácticamente la mitad de la cuota de mercado (47,7%). Los diésel están en vías de desaparición, ya que solo han supuesto el 2,2% de las ventas, prácticamente la mitad que el año pasado. Los de gas se mantienen inamovibles en el 4%, mientras que los de gasolina también retroceden, unos siete puntos, hasta el 21,4% del total.

Si el conjunto de electrificados —eléctricos puros e híbridos enchufables— es del 24,5% en Catalunya, por demarcaciones hay ligeras diferencias. Así, en Lleida se ha producido un salto más relevante que en los otros territorios al inicio de 2026, y la cifra se ha situado en el 29%, encabezando así el país. Detrás la siguen Tarragona, con prácticamente el 27% de nuevas matriculaciones, y Barcelona (24%) y Girona (22%), que están por debajo de la media.

La penetración del vehículo electrificado en Catalunya es tímidamente superior a la media española, ya que según un indicador publicado en el barómetro de electromovilidad de Anfac del primer trimestre de 2026, el índice se sitúa en 37,8 puntos en el caso catalán, 35,9 en España, pero la media de la UE está sensiblemente por encima (46,3). El indicador global de electromovilidad de la misma fuente otorga 28,3 puntos a Catalunya y 38 al conjunto comunitario.

El presidente de Fecavem, Jaume Roura, valora positivamente el incremento del vehículo eléctrico y, en una entrevista con la ACN, no muestra dudas de que “irá a más”. Según él, los modelos enchufables tienen futuro porque en el mercado ya hay ofertas “que dan 200 kilómetros de autonomía eléctrica más 850 o 900 de motor de combustión”. Aun así, reconoce que el no enchufable “tiene una experiencia de fabricación más rodada” y está ofreciendo “unos precios más bajos” y con etiqueta Eco.

Roura también afirma que “Europa ha actuado de una manera precipitada en esta transformación”, ya que habría hecho falta más “pedagogía”, “prudencia” y “prevención de las consecuencias” de los cambios, además de un mayor despliegue preventivo de puntos de recarga. “Eso no se ha hecho y ahora pagamos las consecuencias”, dice. Según él, las previsiones europeas iniciales de abandonar el motor de combustión en 2035 se han alargado porque “todavía no está todo resuelto” en la nueva industria.

Marcha atrás de la Comisión Europea

De hecho, la Comisión Europea dio marcha atrás en diciembre y planteó autorizar la venta de vehículos de combustión más allá de 2035. La nueva propuesta corregía la inicial presentada a mediados de 2021, donde se buscaba alcanzar la neutralidad climática. Los fabricantes de automóviles tendrán hasta 2035 para reducir las emisiones en al menos un 90% respecto a los niveles de 2021, y no un 100% como se había planteado inicialmente. En cuanto al 10% restante, las emisiones deberán compensarse mediante el uso de biocombustibles, electrocombustibles y acero de bajas emisiones fabricado en la UE.

Stéphane Séjourné, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para la Estrategia Industrial, definió el cambio de políticas como “un salvavidas” para la industria automovilística europea. El Ejecutivo consideraba que con el nuevo paquete se ofrecía “más flexibilidad” al sector a la hora de alcanzar sus objetivos de emisiones de dióxido de carbono.

Noticias relacionadas

Y es que, aunque la implantación de los vehículos con motores alternativos a la combustión convencional va en aumento, el parque móvil aún está lejos de estar renovado. Con datos de la DGT de finales de 2025, un 44% del total de vehículos que circulan por las carreteras del país tienen el distintivo C —los de combustión interna, es decir, diésel o gasolina, más nuevos—. El 23,3% tienen la etiqueta B —gasolina matriculados entre 2001 y 2006 y diésel entre 2006 y 2015—, mientras que los que no tienen ningún distintivo —es decir, los más antiguos— son el 24% del total. Así, los más verdes son minoría: los que tienen distintivo Eco —gas, híbridos no enchufables y algunos enchufables— son un 6,3%, mientras que los de la pegatina Cero —eléctricos puros y buena parte de los enchufables— solo representan el 2,4% del parque móvil catalán.