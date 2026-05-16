Recorrer 350 kilómetros por solo cinco euros: la mejora del precio y el aumento de la autonomía impulsan el vehículo eléctrico

Marc Fernàndez, vecino de Girona, lleva pocas semanas con el coche. Tras mirar diferentes opciones, finalmente se decantó por uno 100% eléctrico. “Con la familia solemos hacer entre 20.000 y 25.000 kilómetros al año, queríamos un coche que consumiera poco y no necesitara demasiado mantenimiento”, explica. Con su nuevo automóvil, cuenta a la ACN que puede recorrer 350 kilómetros por solo cinco euros, siete veces menos que con su antiguo coche de combustión. Y es que no solo el precio impulsa el coche sin emisiones, sino que, tal como explica la empresa de movilidad eléctrica compartida Som Mobilitat, “el aumento de la autonomía de los vehículos, la mejora de la red de puntos de carga y la ‘pérdida de miedo’ generalizada hacia lo eléctrico también han sido clave”.

El coche de Fernàndez, con la batería llena, tiene una autonomía de 462 kilómetros. Aunque, como admite, esto también depende del tipo de vía por la que se circule. “Si haces ciudad, como vas frenando, la batería del coche se va regenerando; pero por autopista, más o menos, deben ser unos 350”, precisa. Ha instalado un cargador en la plaza de aparcamiento del bloque donde vive, pero, si hace falta, aprovecha los que hay de pago en la calle o en los supermercados. Ya sean de carga ultrarrápida —con veinte minutos basta, pero son más caros— o de carga lenta.

Comprar un coche 100% eléctrico y despedirse del surtidor de gasolina también supone adaptarse y planificar las cargas. Pero para él, la transición ha sido fácil. “Con los desplazamientos del día a día no hay problema, puedo ir donde quiera porque no me quedo sin batería”, explica. “Y si veo que por la noche está baja, lo pongo a cargar”, añade Marc. Y para los viajes largos, cuando toque hacerlos, el asistente inteligente del coche ayuda. Porque planifica la ruta teniendo en cuenta los puntos de carga en los que habrá que parar, los señala en el mapa y suma el tiempo en el que el coche deberá estar detenido a la duración total del trayecto.

Para él, la diferencia de precio entre un coche eléctrico y uno de combustión se compensa con creces. Más aún, con el impacto que la guerra en Oriente Medio ha tenido sobre los carburantes. Como ahora carga en casa, calcula que con un gasto de 5 euros puede recorrer 350 kilómetros. Con el coche que tenía antes, gastaría más de 35 en combustible para recorrer la misma distancia.

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Marc y su familia adquirieron el vehículo en medio del tira y afloja en el Congreso con el decreto ómnibus (que decayó y luego se fragmentó). De momento, aunque el Estado ya ha anunciado las ayudas de este 2026 para el coche eléctrico, aún falta concretar la convocatoria. Fernàndez no oculta que, a su parecer, tardará en cobrarlas. Pero también subraya: “Las ayudas fueron decisivas para pensar en comprar un coche eléctrico; pero una vez ya nos habíamos decidido, si no las hubiéramos tenido, lo habríamos hecho igualmente”.