Una muralla bajo el mar: así será el puerto automatizado más grande del mundo

Mientras muchas ciudades pelean por ganar terreno al mar, Singapur está construyendo directamente una muralla submarina gigante. El país asiático ha comenzado a lanzar al océano 227 enormes bloques de hormigón para levantar el que será el puerto automatizado más grande del mundo: el megaproyecto Tuas Port.

La imagen parece sacada de una película futurista: cada uno de los bloques, conocidos como “caissons”, tiene el tamaño aproximado de un edificio de diez plantas y será hundido en el fondo marino para crear una gigantesca pared marítima de 9,1 kilómetros de longitud.

Sin intervención humana

El objetivo es claro: ganar espacio en el mar y transformar por completo la capacidad logística de Singapur, uno de los principales centros comerciales del planeta.

Cuando esté terminado, previsiblemente en 2040, el nuevo puerto ocupará más de 1.300 hectáreas -una superficie equivalente a más de 3.000 campos de fútbol- y podrá gestionar hasta 65 millones de contenedores al año.

La infraestructura no solo impresiona por su tamaño, sino también por la tecnología que incorporará. El complejo funcionará prácticamente sin intervención humana gracias a grúas automatizadas, vehículos autónomos sin conductor y sistemas digitales capaces de coordinar todas las operaciones en tiempo real.

Megamuralla submarina

Según la Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur, Tuas Port servirá además como banco de pruebas para nuevas tecnologías relacionadas con la automatización y la inteligencia artificial aplicada al transporte marítimo. La intención es exportar posteriormente estos sistemas a otros puertos internacionales.

La construcción de esta megamuralla submarina responde también a un problema de espacio. Singapur, uno de los países más pequeños del mundo en superficie, necesita ampliar sus infraestructuras para seguir siendo uno de los líderes del comercio global. Por eso, gran parte del proyecto consiste literalmente en crear nuevo territorio artificial sobre el mar.

El más avanzado del mundo

Los enormes cajones de hormigón serán rellenados parcialmente con materiales de lastre para garantizar su estabilidad en el fondo oceánico y proteger las futuras instalaciones de las corrientes y del oleaje.

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Aunque las imágenes de los bloques hundiéndose en el agua se han viralizado en redes sociales por su aspecto casi apocalíptico, detrás de la obra hay un objetivo estratégico para convertir a Singapur en el epicentro marítimo más avanzado del mundo.