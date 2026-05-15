Youth Agenda aterriza en Lisboa para impulsar la voz de los jóvenes en el debate sobre el futuro de Europa

La plataforma internacional Youth Agenda continúa su expansión europea y ha elegido Lisboa como nueva parada en su hoja de ruta tras su paso por Bruselas y Roma. La organización reunió este miércoles en la capital portuguesa a cerca de un centenar de jóvenes, representantes institucionales y directivos empresariales en un encuentro centrado en trasladar las preocupaciones y propuestas de las nuevas generaciones al debate público europeo.

El acto sirvió para presentar oficialmente Youth Agenda Portugal, la rama nacional de esta asociación sin ánimo de lucro fundada por Tomàs Güell y Julieta Rueff, inspirada en la iniciativa española Lideremos. El objetivo de la plataforma pasa por convertir las inquietudes de los jóvenes en propuestas concretas relacionadas con empleo, vivienda, salud mental, educación o competitividad económica.

Durante la inauguración, el presidente y fundador de Youth Agenda, Tomàs Güell, defendió la necesidad de que las nuevas generaciones participen de forma activa en la construcción del proyecto europeo. “Hay una generación preparada para implicarse y construir una Europa más cohesionada y con más oportunidades”, señaló durante su intervención.

Por su parte, Julieta Rueff, vicepresidenta de la organización y responsable de la plataforma en Portugal, destacó el potencial del talento joven portugués y la importancia de generar espacios de participación que permitan traducir ideas en medidas concretas.

El encuentro incluyó 14 intervenciones de jóvenes profesionales y representantes de distintos sectores. Entre los asuntos abordados figuraron la salud mental, el acceso a la vivienda, la empleabilidad juvenil, la sostenibilidad económica o el impacto de la inteligencia artificial. También se debatió sobre el futuro del sistema educativo y de pensiones, así como sobre la necesidad de reforzar la competitividad europea en un contexto internacional cada vez más exigente.

Uno de los temas que concentró mayor atención fue el acceso a la vivienda, identificado por los participantes como una de las principales preocupaciones de la población joven tanto en Portugal como en el conjunto de Europa. También se puso el foco en las dificultades de acceso al mercado laboral y en la necesidad de adaptar la formación a las demandas del siglo XXI.

La jornada contó además con la participación de representantes empresariales e institucionales, entre ellos António Calçada, vicepresidente de la Fundación Repsol y presidente de la Cámara de Comercio de Portugal en España, quien reivindicó una mayor implicación de los jóvenes en los grandes retos sociales y económicos.

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Tras consolidarse en Bruselas, Roma y Lisboa, Youth Agenda prevé continuar su expansión en los próximos meses con nuevas aperturas en ciudades como París o Múnich.