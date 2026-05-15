Cada noche en un hotel de tres estrellas de sol y playa catalán recibe una ayuda implícita de seis euros: el 80% beneficia a turistas extranjeros

El PIB de Catalunya ha crecido por encima de la media europea durante los últimos 25 años. Sin embargo, su PIB per cápita, aquel que mide el bienestar real de sus ciudadanos, ha caído 12 puntos porcentuales respecto a la media europea en ese mismo período. Y no solo eso: en el año 2000, Catalunya estaba seis puntos por encima, mientras que hoy está seis puntos por debajo.

Sobre este desajuste estructural ha hecho hincapié el Informe Fènix, presentado este viernes el Col·legi de Periodistes de Catalunya, en Barcelona, y elaborado por los economistas Xavier Cuadras Morató, Modest Guinjoan y Miquel Puig, con el asesoramiento de Jordi Galí, Guillem López Casasnovas y Jaume Ventura, y coordinado por Xavier Roig.

Si bien los autores han dado múltiples razones a esta "contradicción"; gran parte de los motivos terminan en un mismo punto: gran parte del crecimeinto económico catalán ha estado impulsado por la creación de empleo masivo en sectores de bajísima productividad y salarios muy bajos.

Concretamente, entre 2008 y 2023, el 52% de la creación neta de ocupación se produjo en sectores por debajo del salario medio catalán —34.950 euros anuales—. Y el 44% en sectores con lo que el informe denomina "salarios altamente subvencionados": aquellos por debajo de los 27.500 euros, umbral en el que las cotizaciones e impuestos del trabajador no llegan a cubrir ni los servicios públicos básicos que consume.

¿Y a qué sectores se refieren? Sobre todo, al turístico y al cárnico. Los autores calculan que cada pernoctación en un hotel de tres estrellas de sol y playa recibe una subvención implícita de seis euros, de la que el 80% beneficia a turistas extranjeros. En las cárnicas, la subvención es de 0,70 euros por kilo producido, consumido en un 75% fuera de Catalunya.

El resultado es que ese crecimiento no solo no ha mejorado el bienestar colectivo, sino que lo ha deteriorado. "Vendemos cosas a un precio muy competitivo —embutidos, noches en la Costa Brava— pero eso beneficia a personas de fuera: una economía extractiva", expuso Jaume Ventura durante la presentación.

De forma conjunta, la productividad por hora trabajada, la variable que más explica el bienestar a largo plazo según los propios datos del informe, ha empeorado: ha pasado del 92% al 87% de la media europea en estos 25 años. Comparada con regiones similares —Lombardía, Ródano-Alpes, las grandes regiones industriales alemanas—, Catalunya aparece sistemáticamente a la cola.

Si el modelo no cambia, las proyecciones apuntan que en 2050, Catalunya habría caído al cuarto puesto entre las comunidades autónomas españolas por PIB per cápita, superada por Aragón, una comunidad que hoy está muy por debajo.

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Las propuestas del informe para revertirlo pasan por subir el salario mínimo hasta frenar la expansión de empleos poco cualificados, reducir la capacidad turística, eliminar ventajas fiscales a sectores de baja productividad e implementar políticas de inmigración selectiva basadas en la cualificación.