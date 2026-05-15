La compraventa de viviendas en Catalunya cae por segundo mes consecutivo, aunque el precio sigue subiendo

El mercado inmobiliario catalán empieza 2026 con menos operaciones pero más caras, donde la compraventa de viviendas en Catalunya descendió un 8,4% interanual en el mes de febrero, según datos del Observatorio Notarial de Catalunya publicados este viernes. En total, se autorizaron 8.384 transacciones, con un precio medio de 2.401 €/m², lo que supone un incremento del 4,3% respecto al mismo mes de 2025. Es el segundo mes consecutivo de caída en las operaciones, aunque el precio no da señales de aflojar.

La cifra contrasta con las 10.389 compraventas que registró el Instituto Nacional de Estadística (INE) para el mismo mes en Catalunya, un 5,7% más que en febrero de 2025. La diferencia responde a que ambos organismos miden momentos distintos del mismo proceso, donde los notarios capturan la operación en el momento de la firma de la escritura, mientras que el INE incorpora los datos una vez la transacción accede al Registro de la Propiedad.

De este modo, atendiendo a las cifras dadas por los notarios, la caída catalana supera ligeramente la media nacional, donde las compraventas descendieron un 7,7%. “Los datos de febrero confirman un cambio de ritmo en el mercado inmobiliario catalán, en el que las compraventas de vivienda descienden por segundo mes consecutivo, aunque de manera moderada, y los préstamos hipotecarios, de nuevo, se mantienen estables. A pesar de esta moderación de la actividad, el precio por metro cuadrado de las viviendas continúa al alza”, señala Raquel Iglesias, vicedecana del Colegio Notarial de Catalunya.

Por tipología, el grueso de las operaciones lo protagonizan los pisos —6.709 compraventas, un 8,5% menos que en febrero del año anterior— con un precio medio de 2.730 €/m², un 5,8% más. Las viviendas unifamiliares también retroceden un 8,1%, hasta las 1.674 operaciones, con un precio de 1.793 €/m², un 2,2% más.

Las hipotecas aguantan

Mientras cae el número de transacciones, el crédito hipotecario se mantiene. En febrero se formalizaron 5.352 hipotecas para la adquisición de vivienda en Catalunya, un 1,5% más que en el mismo mes de 2025, por encima del crecimiento nacional, que apenas rozó el 0,2%. El importe medio ascendió a 193.672 euros, también un 4,3% más que el año anterior.

Estos datos encajan con la tendencia que los notarios ya advertían en su balance anual de 2025: en Catalunya, casi el 71% de las compraventas se financia con hipoteca, con una cobertura media del 73,7% sobre el valor de la vivienda. En aquel informe, el director del Centre Tecnològic del Notariat, Alberto Martínez Lacambra, advertía que “vista la situación de endeudamiento de las familias no se puede afirmar que estemos ante otra burbuja inmobiliaria, pero sí queda claro que tenemos un problema de oferta”.

Un mercado tensionado

Los datos de febrero se publican en un contexto de presión acumulada sobre el mercado residencial catalán. Según el balance anual del notariado, en 2025 el precio nominal de la vivienda en España superó por primera vez los máximos de 2007, situándose un 5,6% por encima. En Barcelona, la situación es aún más extrema: el precio real ya supera en un 5,5% los niveles de la burbuja, con una media de 4.587 €/m² en 2025, un 10,8% más que en 2024.

A esta presión de precios se suma la retirada de las empresas del mercado: en 2025, fondos de inversión y promotoras vendieron 45.000 viviendas más de las que compraron en toda España, y el 27% de esas operaciones se concentraron en Catalunya. “Las personas jurídicas están saliendo corriendo del mercado de vivienda, algo que incidirá aún más en el descenso de la oferta”, alertó Lacambra en marzo.

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El comprador extranjero, por su parte, mantiene un peso significativo. Según los datos del segundo semestre de 2025, una de cada siete viviendas vendidas en Catalunya fue adquirida por ciudadanos extranjeros —un total de 11.155 operaciones, el 14% del total—, y lo hicieron a un precio medio de 2.727 €/m², un 18% por encima de la media catalana.