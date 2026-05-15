Los hoteleros acusan al Govern balear de dañar la imagen turística de Formentera con la eliminación de hamacas y sombrillas

La Asociación Hotelera de Formentera ha expresado su "más firme rechazo" a la resolución de la Dirección general de Costas y Litoral del Govern balear que deniega la instalación de varios lotes de los servicios de playa de la isla para el periodo 2026-2029. La entidad considera que la decisión supone un grave perjuicio para la economía insular, para las familias que dependen de estas concesiones y para la imagen de Formentera como destino turístico.

En un comunicado, la junta directiva de la asociación denuncia que el Govern ha actuado "de manera unilateral" y sin el diálogo necesario con el sector ni con la Administración insular. Además, critica que la resolución llegue con la temporada ya iniciada, a pocas semanas del periodo de máxima actividad turística, con personal contratado, inversiones realizadas y operaciones en marcha por parte de los adjudicatarios.

¿Igual en el resto de las islas?

La patronal hotelera sostiene que la normativa Ocamat, aprobada en 2013, se ha aplicado ahora en su grado más restrictivo y "a última hora", sin valorar suficientemente el impacto humano y económico de la medida. La asociación también se pregunta si estos mismos criterios se aplicarán con igual rigor en el resto de las islas, ya que, de no ser así, entiende que Formentera estaría recibiendo un trato "desigual e injustificado".

Uno de los casos que más preocupa al sector es el de ses Illetes, una de las playas más reconocidas internacionalmente de la isla. Según la asociación, que un enclave turístico de primer nivel no pueda ofrecer servicios básicos durante el verano supone un "daño reputacional de primer orden" para Formentera, con consecuencias que podrían ir más allá de esta temporada.

Reclamaciones por daños y perjuicios

La entidad recuerda que detrás de cada concesión hay familias, trabajadores y empresarios que planificaron su actividad sobre la base de contratos adjudicados legalmente y todavía vigentes. Por ello, advierte de que los afectados tienen derechos legítimos y respalda las posibles acciones legales que puedan emprender, incluidas reclamaciones por daños y perjuicios. "Los adjudicatarios tienen derechos legítimos que el Govern está conculcando con su decisión", afirma la patronal en un comunicado enviado a la prensa, en el que añaden que respaldan íntegramente "cualquier acción legal que emprendan los perjudicados".

La Asociación Hotelera exige al Govern balear la revisión "urgente e inmediata" de la resolución, la apertura de un diálogo real con el sector, una explicación pública sobre los criterios aplicados y el reconocimiento de la responsabilidad política por el daño causado a adjudicatarios, trabajadores y a la imagen turística de Formentera.

Asimismo, la entidad reclama una mayor implicación del Consell de Formentera en la defensa de los intereses de la isla ante el Govern. En este sentido, pide al presidente del Consell. Óscar Portas, que asuma un papel "protagonista y visible" en la negociación y defensa de esta causa, al considerar que una decisión de este calado requiere una interlocución política al máximo nivel.

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La asociación concluye que no permanecerá en silencio ante una resoluciónque, a su juicio, perjudica gravemente a la isla, a su sector productivo y a numerosas familias formenterenses.