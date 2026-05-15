La hamburguesería Deleito abrirá 5 locales en Madrid para alcanzar los 6 millones de ingresos

Cuando, el año pasado, la cadena de hamburgueserías Deleito anunció el cierre de una ronda de financiación de 3 millones de euros, ya dijo que su meta era terminar el año facturando 6 millones de euros. Eso significaba doblar su volumen de ingresos en un solo ejercicio. No lo han logrado. Las cuentas ya cerradas de 2025 muestran un crecimiento del 40%, que es equivalente a 4,3 millones de euros en todo el año. En cualquier caso, no desisten. Esta empresa fundada en Barcelona mantiene la meta de los 6 millones de euros para 2026, declaración de intenciones que llega acompañada de cuál será la estrategia para lograrlo: las franquicias.

Cabe decir que, en realidad, es justo este modelo el que explica que no hayan crecido tanto como esperaban en 2025. "El cambio hacia el modelo de franquicia retrasó nuestro crecimiento en la segunda etapa de 2025", explica Rai Recoder, cofundador de la cadena junto a Gerard Moreno y Alberto Gras, exconcursante de MasterChef. A esto se suma "el cambio de modelo de 'riders' en Glovo, que ha impactado negativamente a todo el sector a nivel operativo", añade. La aplicación catalana es su única socia para el reparto a domicilio.

Así, no ha sido hasta principios de este año que Deleito ha abierto su primer local franquiciado en Andorra la Vella, país de donde proceden parte de los fondos que obtuvo en su última ronda de inversión al entrar Actycus (del banco andorrano Andbank) a su capital. Pero este viernes anunciará que ha cerrado un acuerdo para abrir otros 5 locales en franquicia en Madrid.

El socio será Cuyna, una empresa que gestiona macrococinas para que estas marcas que son muy fuertes en 'delivery' tengan un espacio desde donde cubrir la demanda de locales más pequeños y generalmente solo dedicados a la gestión de pedidos. La particularidad es que en una misma cocina se prepara la comida de distintas marcas: Sushifresh, La Pita Bonita, Brutal Burrito, Alfredo's...

Madrid y Amnesia

"Nuestra primera franquicia en Andorra ha sido un éxito y ahora aterrizamos en Madrid con un despliegue de locales que cubre la mayor parte del radio de entrega de la ciudad", indica Recoder. Los 5 locales son puntos de venta que solo servirán para recoger la comida para llevar o para atender comandas pedidas a domicilio. Estarán situados en las zonas de Melancólicos, Usera, Azca, Manoteras y Vizconde.

Estos se suman a los locales que son propiedad de la compañía situados en Barcelona, Sant Cugat, Sabadell y Girona, y a los puntos de venta temporales que han abierto este invierno en Formigal y esta primavera en Ibiza. Deleito tiene esta temporada una barra en la discoteca Amnesia, además de las ya clásicas 'food trucks' en festivales de música.

"Todo ello permite a la compañía proyectar una facturación para 2026 de 6 millones de euros", se indica en un comunicado. Esto es otro 43% más que el año pasado. "Vamos a continuar con este modelo de crecimiento hasta alcanzar nuestro objetivo: 40 franquicias en 2030", asegura Recoder. Antes de que termine el año, tienen previsto anunciar otra operación del estilo. La ambición, según ha contado otras veces Recoder a este medio, es "convertir Deleito en una cadena de restauración organizada grande, que no cubra solo Catalunya sino el resto de España".