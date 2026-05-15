La Fiscalía de Barcelona denuncia a un fondo de inversión de las Islas Caimán por defraudar a Hacienda en el sector hotelero

La Fiscalía de Barcelona ha presentado una denuncia en los juzgados de la capital catalana contra el fondo de inversión Tyrus Capital Event Master Fund Limited, radicado en las Islas Caimán, y cinco empleados o directivos del grupo, por una presunta defraudación a Hacienda de 13 millones de euros. La operación bajo sospecha es la compraventa de acciones de la sociedad española Adprotel Strand, vinculada al grupo hotelero Melià, según el escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. La denuncia, ya admitida a trámite, sostiene que el fondo de inversión extranjero no tributó al fisco español la ganancia patrimonial obtenida en esa operación, en la que intervinieron sociedades “meramente instrumentales”, incide la acusación, de Luxemburgo.

La defensa de Tyrus Capital explica a este diario que este asunto se refiere a la adquisición y posterior desinversión en un hotel situado en Londres (Reino Unido) y que la operación "no tenía vinculación operativa ni comercial alguna con España y, conforme a la legislación española aplicable y al Convenio para evitar la Doble Imposición entre España y Luxemburgo, la entidad transmitente no estaba obligada a tributar en España". El fondo de inversión sostiene que "siempre de conformidad con los más altos estándares de cumplimiento fiscal, y este caso no es una excepción. La compañía continuará defendiendo su posición a través de los cauces legales oportunos en un asunto que versa sobre una discrepancia técnica en la interpretación de las normas fiscales internacionales", rechazando la tesis de la Agencia Tributaria.

Fuentes jurídicas consultadas por este diario aseguran que la Agencia Tributaria ha puesto el foco en los fondos de inversión extranjeros que hacen negocios en España y posteriormente trasladan los beneficios fuera de nuestras fronteras. La denuncia presentada en Barcelona tiene su origen en una comunicación remitida por la Agencia Tributaria a la Fiscalía de Barcelona, que, tras examinarla, consideró que los hechos podían ser constitutivos de un presunto delito contra la Hacienda pública. El juzgado al que correspondió la denuncia, firmada por las fiscales Sabela Fondo y Raquel Amado, está pendiente de interrogar a los denunciados.

El impuesto de no residentes

La fiscalía sostiene que la defraudación tributaria se produjo en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes —IRNR—, un tributo que grava la renta obtenida en territorio español por personas físicas y entidades no residentes. En este caso, el obligado tributario sería la sociedad Tyrus Capital Event Master Fund Limited, fondo de inversión domiciliado en las Islas Caimán y constituido conforme a la legislación de ese territorio como “entidad externa”, por lo que no está sometido allí al pago de impuesto alguno. La competencia de los juzgados de Barcelona vendría porque la operación financiera se rubricó en la capital catalana y una de las empresas extranjeras que intervino tiene también en la ciudad el domicilio declarado ante la Agencia Tributaria a efectos de notificación.

La denuncia pone de relieve que el “hecho imponible” por el que dicha entidad no tributó fue la ganancia patrimonial obtenida en el ejercicio 2018 por la venta a la sociedad española Sistemas Ribey Clund de las participaciones de Adprotel Strand, que habían sido adquiridas anteriormente, en 2011 y 2014, a Melià Hotels International, cabecera del Grupo Melià. A este grupo hotelero, señala el escrito, pertenecen tanto Adprotel Strand como Sistemas Ribey Clund. Adprotel adquirió en 2009 el edificio en construcción en Londres por 138 millones de euros para transformarlo en un hotel.

Sociedades en Luxemburgo

Tanto la adquisición como la venta de participaciones se realizaron formalmente a través de entidades con sede en Luxemburgo, integradas en la estructura del grupo inversor Tyrus Capital y participadas al 100% por la matriz radicada en las Islas Caimán. A juicio de la fiscalía, estas sociedades fueron usadas como “instrumentales” —“carentes de actividad económica propia, meras canalizadoras de fondos”, detalla — y su domiciliación en ese país de la Unión Europea “obedeció a la finalidad de beneficiarse, a costa de la Hacienda pública española”, de la exención del IRNR.

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Con esta maniobra, subraya la fiscalía, se ocultó la “realidad de que el verdadero” comprador y posterior vendedor era una entidad ajena a la Unión Europea y residente en un paraíso fiscal, como las Islas Caimán. La denuncia desmenuza el entramado de Tyrus Capital Event Master Fund Limited, de las Islas Caimán, que recibe fondos de inversores captados por otras entidades caimanesas del mismo grupo. En esa estructura, incluye otras tres sociedades radicadas en el Reino Unido y en Mónaco. Cada una de ellas desempeña una función. Según Tyrus Capital "la inversión se canalizó a través de una entidad con sede en Luxemburgo que disponía de su propia gobernanza, infraestructura operativa y red de apoyo profesional" en ese país.