El DFactory Barcelona recibe un premio como una de las mejores zonas de innovación del mundo

El presidente ejecutivo del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, y la directora general, Blanca Sorigué, han recibido esta semana en Panamá, dentro de marco del 2º Congreso Mundial de Zonas Francas, organizado por la World Free Zones Organization, el Premio a una de las Mejores Zonas de Innovación del Mundo, con el que la plataforma de comunicación internacional Real Asset Media ha reconocido el DFactory Barcelona. Navarro y Sorigué han recibido este galardón de manos de Courtney Fingar, CEO de Real Asset Media.

El este encuentro ha reunido a los principales líderes internacionales que han debatido sobre el futuro del comercio, la industria y la inversión global. Allí, los dos responsables del CZFB han puesto en valor el modelo de transformación que han impulsado desde el consorcio, basado en la generación de ecosistemas de innovación, el impulso de la industria 4.0 y la colaboración público-privada como motor de competitividad.

El Congreso Mundial de Zonas Francas también ha servido para reafirmar el papel de liderazgo mundial del DFactory Barcelona, como ecosistema de industria 4.0 que ya es un referente internacional, donde multinacionales, empresas y centros tecnológicos colaboran activamente en tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, la robótica, la sensórica, la ciberseguridad o la impresión 3D, entre otras tecnologías.

DFactory Barcelona / CZFB

"Es un gran orgullo recibir este reconocimiento porque quiere destacar el cambio de paradigma en el modelo industrial que supone DFactory, pasando de la gestión de suelo a la activación de un ecosistema de innovación, donde la colaboración se convierte en un factor clave de competitividad", ha valorado Pere Navarro, quien ha añadido que "el DFactory Barcelona es el corazón del innovador distrito que se está impulsando desde el CZFB y que posiciona a Barcelona como uno de los grandes 'hubs' internacionales de industria avanzada, conectando Europa, América y Asia y generando nuevas oportunidades para la inversión y el talento global".

Desafíos y oportunidades de las zonas francas

Bajo el lema 'Zonas francas en el nuevo modelo operativo global: Desafíos y oportunidades', la 12ª edición del Congreso Mundial de Zonas Francas ha debatido en torno a cómo impulsar un crecimiento adaptable, digital y sostenible en una economía global en transformación. En este marco, la directora general del CZFB ha participado como ponente en el panel internacional 'El nuevo modelo operativo global: liderazgo en tiempos de transformación', donde ha abordado el papel de las zonas francas en la redefinición del modelo industrial global.

En su intervención, Sorigué ha subrayado que las zonas francas deben evolucionar para convertirse en plataformas activas de innovación, capaces de impulsar nuevos modelos productivos y generar impacto económico sostenible. "En la Zona Franca de Barcelona tenemos claro que cuando concentras talento, industria y tecnología en un mismo ecosistema, como es el caso del DFactory Barcelona, puedes acelerar la validación de soluciones y reducir el tiempo entre la idea y su aplicación real. Hoy más que nunca la competitividad se construye desde la colaboración y el DFactory es un buen ejemplo de ello", ha afirmado.

DFactory Barcelona / CZFB

Durante el debate, Sorigué también ha puesto el foco en la importancia de las alianzas entre sector público y privado y la necesidad de situar el talento en el centro de la transformación, combinándolo con la tecnología para garantizar un crecimiento sostenible e inclusivo en el nuevo contexto global.

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La sostenibilidad como ventaja competitiva

Por su parte, el presidente ejecutivo del CZFB ha participado como ponente en el panel 'Sostenibilidad como ventaja competitiva – La transformación industrial verde'. Durante su intervención, Navarro ha destacado el papel de la sostenibilidad como factor real de competitividad que influye en las decisiones de inversión, y que va mucho más allá de una obligación regulatoria, siendo una ventaja económica que mejora eficiencia y resiliencia. Pere Navarro ha explicado que “estamos en un contexto en el que la competitividad pasa por crear ecosistemas colaborativos de transformación industrial, como demuestra DFactory Barcelona, donde innovación, digitalización y sostenibilidad avanzan de forma integrada”.