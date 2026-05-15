Así se ha comportado en bolsa ACS, la empresa de Florentino Pérez, tras su polémica rueda de prensa

La rueda de prensa de Florentino Pérez agitó el debate político y deportivo alrededor del Real Madrid. Pero en los mercados, al menos de momento, el impacto ha sido prácticamente inexistente. De hecho, las acciones de ACS, la constructora que preside el empresario madrileño, registraron pequeñas subidas en las horas posteriores a su comparecencia pública del pasado martes.

El comportamiento bursátil del grupo deja una fotografía paradójica. Y es que, aunque ACS acumula un descenso cercano al 2% en los últimos cinco días, el valor recuperó parte del terreno perdido justo después de la intervención de Pérez, que se produjo cuando la Bolsa de Madrid ya había cerrado.

El martes 12 de mayo, coincidiendo con la publicación de resultados trimestrales del grupo, ACS abrió la sesión en el entorno de los 133,30 euros y terminó cerrando cerca de los 129 euros, en una jornada claramente bajista. Sin embargo, la rueda de prensa del presidente del Real Madrid no arrancó hasta pasadas las 18:00 horas, cuando el mercado español ya había terminado la negociación.

Por ello, los analistas consultados por medios financieros atribuyen la caída de ese día a factores puramente bursátiles y empresariales, especialmente a la corrección de su filial alemana Hochtief y a una recogida de beneficios tras el fuerte rally acumulado por el valor en el último año. ACS llegó a perder más de un 5% en la sesión, mientras Hochtief cedía alrededor de un 7% en Fráncfort.

Resultados récord, pero también dudas sobre valoración

El contexto de mercado ayuda a entender el movimiento. ACS presentó el martes unas cuentas trimestricas muy sólidas: ganó 232 millones de euros hasta marzo, un 21,5% más, impulsada sobre todo por su negocio en Estados Unidos y por el auge de la construcción de centros de datos ligados a la inteligencia artificial.

La compañía, además, mantiene previsiones de crecimiento para 2026 y presume de una cartera de contratos cercana ya a los 100.000 millones de euros. El mercado, sin embargo, venía descontando gran parte de esas expectativas desde hace meses.

No en vano, ACS se ha convertido en una de las grandes estrellas del Ibex en el último año gracias al tirón de Turner –su filial estadounidense– y a la fiebre inversora en infraestructuras digitales y data centers. Algunos analistas consideran que el valor cotiza ya en niveles exigentes tras dispararse más de un 100% en doce meses.

Rebote tras la comparecencia de Florentino Pérez

Lo llamativo llegó después. El miércoles 13 de mayo, ya con el ruido mediático de la rueda de prensa copando titulares, ACS volvió a superar los 130 euros en apertura y cerró la sesión en torno a los 131,60 euros. Un día después, el jueves 14, el rebote continuó: abrió cerca de 133 euros y llegó a tocar los 134,40 euros en los primeros compases de la sesión.

Es decir, lejos de penalizar al grupo, el mercado reaccionó con relativa normalidad tras una de las comparecencias más tensas y mediáticas de Florentino Pérez en los últimos años.

En realidad, los inversores parecen estar mirando mucho más al negocio que al ruido institucional. ACS obtiene ya más del 60% de sus ingresos en Norteamérica y está centrando buena parte de su estrategia en infraestructuras vinculadas a energía, defensa, minería y centros de datos.

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Por ahora, el mercado sigue separando claramente las dos facetas de Florentino Pérez: la del presidente del Real Madrid y la del máximo ejecutivo de una de las mayores constructoras del mundo.