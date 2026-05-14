Técnicas Reunidas gana 15 millones en el primer trimestre, un 46% menos por las perturbaciones en Oriente Medio

La multinacional de infraestructuras española Técnicas Reunidas ha obtenido un beneficio neto de 14,8 millones de euros en el primer trimestre de 2026, lo que supone una caída del 46% respecto al primer trimestre del año anterior.

Así lo ha informado la compañía a través de un comunicado, en el que ha ampliado que los ingresos del grupo han ascendido hasta los 1.583 millones de euros, un 21% más que en el mismo periodo de 2025. Por su parte, la cartera de la compañía se ha situado en 9.211 millones de euros, lo que supone una caída del 38% al compararlo con el mismo periodo de 2025.

En el primer trimestre de 2026, Técnicas Reunidas logró adjudicaciones en contratos de servicios de 88 millones de euros. En consecuencia, el grupo ha logrado un beneficio antes de intereses e impuestos (EBIT) de 31 millones de euros, un 45% menos que el mismo periodo de 2025.

En cuanto a la posición neta de caja, esta se ha situado en 360 millones de euros en los tres primeros meses de este año, lo que supone, una vez más, un descenso, en este caso del 15% respecto a los 423 millones registrados en el mismo periodo del año anterior

El presidente ejecutivo de Técnicas Reunidas, Juan Lladó, ha valorado las cuentas de la compañía especializada en infraestructuras. "El primer trimestre de 2026 ha puesto de manifiesto el sólido rendimiento empresarial de TR, que se refleja en el crecimiento de los ingresos, la generación de caja y el EBIT subyacente. También hemos demostrado la solidez de nuestras capacidades de gestión de proyectos y nuestra resiliencia a la hora de desenvolvernos en entornos altamente complejos, como la situación actual en Oriente Medio. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para expresar la solidaridad y el apoyo de TR a todas las personas afectadas por el conflicto", ha sostenido Lladó.

"A pesar de las perturbaciones que han afectado a algunos proyectos en Oriente Medio, los niveles de ejecución se han mantenido sólidos. Los ingresos alcanzaron la cifra de 1.583 millones de euros durante el primer trimestre. Al mismo tiempo, la generación de caja se mantuvo robusta, lo que nos ha permitido cerrar el trimestre con una posición neta de caja de 360 millones de euros, reforzando aún más nuestro balance", ha añadido el responsable.

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La guerra en Oriente Medio ha tenido un impacto considerable en las operaciones de Técnicas Reunidas, aunque la compañía ha informado de que no ha tenido que cancelar ningún proyecto. "Nuestros clientes, con los que seguimos colaborando estrechamente, solicitan nuestro apoyo tanto para las actividades en curso como para la evaluación y recuperación de determinadas instalaciones dañadas. En plena coordinación con nuestros clientes, TR ha implementado un enfoque de gestión de crisis integral y disciplinado destinado a proteger a nuestro personal, respaldar la continuidad de los proyectos y salvaguardar los intereses de la empresa", ha manifestado Lladó.