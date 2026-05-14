Mariano Mas, director de un zoo: "Estamos afrontando un gasto mensual de casi 50.000 euros solo en comida"

A simple vista, el zoológico de Mariano Mas no es un negocio normal y corriente, sino una empresa que precisa un trabajo contante de cara al público y con los animales. De esta forma, la experiencia previa en el sector es imprescindible para saber desarrollarse, así como la capacidad de interactuar con los visitantes.

Actualmente, el parque cuenta con unos 1.000 animales, en su mayoría aves. Por ello, Mariano señala la complejidad que requiere gestionar unas instalaciones de este tipo. “Empieza con un sueño, pero es algo muy vocacional, sobre todo si hablamos de zoológicos privados, pequeños y familiares” admite el empresario.

Un gasto mensual en comida para animales de hasta 50.000 euros

Un zoológico es un negocio que no entiende de temporada baja o de pocas entradas vendidas. Por tanto, hablamos de una empresa que nunca puede dejar de funcionar, ya que sus animales requieren un mantenimiento constante, a través de su alimentación, limpieza de recintos o incluso cuidados veterinarios.

Solo el gasto mensual para la comida de los animales puede rozar los 50.000 euros. De esta forma, junto con el pago de sueldos al personal, se convierte en uno de los gastos más altos del negocio.

Por otro lado, si hablamos de los tipos de animales que requieren un gasto mayor en comida, Mariano lo tiene claro: “Los que comen pescado y los que comen fruta. Y algunos insectívoros”.

Además, señala el caso de los animales que se alimentan a través de la presa viva, como sería el caso de los búhos. En este caso, en productos como el pinky de ratón, alimento congelado hecho a base de ratón, el kilo alcanza los 115 euros.

Una subida de precios acentuada tras la pandemia de COVID-19

Para el empresario, el mantenimiento económico de un zoológico no es tan sencillo. El problema principal surge cuando el 80% o 90% de los ingresos depende de la taquilla, por lo que cualquier caída de clientes puede tener efectos muy negativos.

Según Mas, a pesar de la inversión realizada en los últimos años, sobre todo tras los efectos de la pandemia, el parque no es rentable. En este caso, otros departamentos de la Fundació Natura Parc estarían soportando el mantenimiento del zoológico.

Precisamente, tras el COVID-19, los precios no hicieron más que subir, con casi un 125% más en los alimentos, y en el caso de los materiales de obra, el precio prácticamente subió un 200%

Los gastos millonarios para mantener el parque durante un año

Ahora bien, si hablamos del gasto anual que requiere mantener un zoo, incluyendo los salarios de los trabajadores, Mariano señala que el año pasado alcanzó una cifra total de 1.700.000 euros. Sin embargo, los ingresos solo llegaron al millón de euros.

En este caso, los 700.000 euros no se entienden como pérdidas, ya que puede haber épocas en la que se destinen hasta 500.000 euros en inversión.

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De esta forma, las pérdidas reales corresponderían solo a los 150.000 o 200.000 euros, puesto que se tiene que recuperar la inversión. El punto clave para él sería el apoyo económico que ofrece la fundación, es decir el grupo entero, que permite llevar a cabo el proyecto con un soporte externo cuando el parque se encuentra en épocas difíciles.