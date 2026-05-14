Mar, dueña de un bar: "No me parece lógico seguir pagando comisiones al banco por pagos de 1,30 euros, como un café"

A día de hoy, el empleo de métodos de pago digital se ha convertido en una práctica cada vez más popular, sobre todo entre los jóvenes, que prefieren la facilidad y sencillez que ofrece, a diferencia de otras alternativas tradicionales, como el pago en metálico o incluso el empleo de tarjetas en físico.

Estos métodos tan novedosos no habrían hecho más que modificar la interacción entre consumidores y negocios, con especial atención en los pequeños comercios.

De hecho, uno de los sectores que más está sufriendo los efectos de este cambio ha sido la hostelería, causados por el número de comisiones bancarias que les supone el uso de tarjetas y datáfonos.

Las comisiones bancarias en pagos digitales afectan a los pequeños comercios

Este es el caso de Mar, propietaria de un bar en Galicia, que ha tomado la decisión de eliminar el pago con tarjeta en su establecimiento, volviendo al pago en efectivo. Según ella, la causa sería las comisiones bancarias aplicadas en estos pagos, que reducen el margen de beneficios, sobre todo en los pagos de bajo coste, como el café.

"No me parece lógico que de esos 1,30 euros del café, todavía le tengamos que seguir pagando comisiones al banco", asegura la empresaria. En este caso, además de los pagos a Hacienda, facturas de energía y el resto de gastos asociados al negocio, "todavía tengo que ceder parte de mi beneficio a una entidad financiera por el simple hecho de cobrar mi trabajo".

De tal forma, muchas operaciones bancarias de importes pequeños terminan siendo "prácticamente simbólicas" en lo que se refiere a rentabilidad. Aun así, la situación actual no favorecería precisamente la vuelta al pago en metálico.

Más de dos tercios de los españoles prefiere los sistemas de pago electrónico

Según informes oficiales del Banco de España y el Banco Central Europeo, los países del entorno europeo habrían sufrido una caída en cuanto al empleo de dinero físico.

A día de hoy, más de dos tercios de la población española utiliza habitualmente medios electrónicos para realizar compras cotidianas. De hecho, el pago con tarjeta habría superado por primera vez al pago en efectivo.

A pesar de todo, la normativa española no obliga a habilitar el pago con tarjeta en bares y restaurantes, aunque sí que exige informar de manera visible acerca de ello. Sin embargo, muchos hosteleros reconocen que es prácticamente imposible prescindir del pago mediante datáfono.

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En todo caso, el negocio de Mar es un ejemplo de éxito en el uso exclusivo de métodos tradicionales en hostelería. La empresaria asegura que esta decisión no ha afectado de forma negativa a sus clientes habituales que, según ella, "lo aceptan perfectamente".