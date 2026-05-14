Juno House reúne a Gobierno, empresas y directivos en Barcelona para lanzar (In)visibles, su proyecto más ambicioso

Cuatro años, seiscientas socias, unas sesenta empresas adheridas y una gala repleta de representantes institucionales, directivos y grandes compañías. El club privado barcelonés Juno House, orientado a mujeres profesionales, ha iniciado este miércoles en Barcelona una nueva etapa con la presentación de (In)visibles, el proyecto con el que busca ganar influencia más allá de su comunidad de socias y reforzar su papel dentro del ecosistema empresarial y social.

La cita, celebrada en formato cena, ha contado con la presencia de figuras como la ministra de Inclusión y portavoz del Gobierno, Elma Saiz; la segunda teniente de alcaldía de Barcelona, Maria Eugènia Gay; la secretaria general del Departament de la Presidència de la Generalitat, Eva Giménez, la secretaria de Feminismos, Yolanda Ferrer y, representantes del ámbito empresarial y mediático, como la directora general de El Periódico, Mabel Mas.

Con el respaldo de compañías como Under Armour, Logitech y Andbank, y la colaboración de organizaciones como PIMEC, SpainCap, Foment del Treball, Norrsken o varias de las entidades vinculadas al impulso del talento y el liderazgo femenino —entre ellas, WPO, Instituto Más Mujeres o el programa Lidera del Ayuntamiento de Barcelona— Juno House presentó así una iniciativa que pretende identificar y dar visibilidad a mujeres con trayectorias consolidadas que, pese a su impacto en la economía, la empresa o la cultura, todavía no cuentan con una exposición pública acorde a su influencia.

Ana Gener, CEO de Savills, Elma Saiz, Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España y Eva Vila-Massanas, CEO de Juno House / Hada Hernández

“Hemos ido a muchas cosas y hemos aprendido mucho en este camino”, explica Beatriz de Vicente, CEO de la entidad, en conversación con este medio. “El reto sigue siendo el mismo, incluso empeora, porque las cifras retroceden”, añade la directiva, con el informe Women in Business 2026 de Grant Thornton en mente. El documento sitúa en el 18,5% la presencia de mujeres en puestos de CEO en España, diez puntos menos que hace tres años, y en el 3,5% el porcentaje de presidentas de compañía. “Estamos, según el propio informe, en niveles similares a 2018”, subraya Vicente.

Cenas privadas

En la práctica, (In)visibles se concreta en un ciclo de actividades que se extenderá desde mayo hasta noviembre de 2026. Se trata, sobre todo, de encuentros reducidos para unas 30 personas con el objetivo de “fomentar conversaciones directas y de valor”, explica De Vicente. Un factor importante es que no hace falta ser socia del club para acudir a estas actividades, sino que un comité asesor seleccionará los perfiles, priorizando “el impacto, la trayectoria y el potencial de influencia, independientemente del nivel de exposición previa”, y dando acceso a través de la compra de una entrada.

Ejemplos concretos de estos perfiles los han brindado diez mujeres de esta velada, con perfiles de gran recorrido como Anna Gener, CEO de Savills Barcelona; la periodista y presentadora de TV3 Helena Garcia Melero; la doctora Elvira Bisbe, primera médica en presidir el Col·legi de Metges de Barcelona; o Patricia Ayma, biotecnóloga y presidenta de Benviro que fue galardonada este 2026 con el Premio Princesa de Girona.

Estas mujeres han han tomado el relevo entre ellas, presentando su biografía con discursos que han emocionado a más de un asistente entre el público. Completaban la lista de (In)visibles Mar Alarcón, founding partner de Moodin Policy; Astrid Altadill, fundadora de This is Odd; Carla Clarà, Corporate Brand Operations de La Liga; la alcaldesa de Viladecans, Olga Morales Segura, y la directora de casting Reichel Delgado.

Juno House presenta (In)visibles, una iniciativa que busca visibilizar a mujeres con trayectorias profesionales consolidadas cuyo impacto no se corresponde con su presencia mediática / Hada Hernández

El ciclo cerrará a finales de año con un evento en formato speed dating profesional que reunirá a participantes, empresas, inversores e instituciones, que podrán conectar entre ellos mediante un directorio digital permanente en la página web del club.

De club privado a plataforma pública

Con el lanzamiento de (In)visibles, esta entidad situada en el histórico edificio La Farinera, en la calle Aribau, y que abrió sus puertas en 2022, evoluciona de ser un club privado a convertirse en una plataforma de influencia abierta al ecosistema. Un movimiento con el que también busca ampliar sus fuentes de ingresos y reafirmar una de las vocaciones con las que De Vicente asumió la presidencia de Juno: “Este club tiene que ganar dinero, queremos hacerlo crecer”, trasladó a este medio meses atrás.

El entramado empresarial detrás de Juno House fue impulsado desde sus inicios por Silvio Elías, cofundador de Veritas y principal socio inversor del proyecto en su etapa inicial, cuya inversión de arranque superó los dos millones de euros. Sin embargo, el empresario rechazó en anteriores ocasiones profundizar sobre las cuentas del club. “Las cifras, aunque sean relevantes, son lo de menos durante los primeros años de un proyecto”, argumentó.

De derecha a izquierda, Silvio Elías, fundador de Veritas y principal accionista del club; Eva Giménez i Corrons, Secretària General del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya y Maria Eugenia Gay, teniente del alcalde de Barcelona, durante el lanzamiento de la iniciativa (IN)visibles en Juno House. / Hada Hernández

Por el momento, a pesar de que las casi 600 socias abonan una media de 165 euros mensuales de cuota —a lo que se suman las matrículas— y generan una facturación anual cercana al millón y medio de euros, fuentes conocedoras apuntan que el club todavía no obtiene beneficios.

Así, Juno House, que según su propia fundadora “nació como un club social” que replicaba modelos anglosajones ya consolidados, ahora quiere convertirse ahora en algo distinto: una plataforma de influencia cultural y económica. “Nosotros siempre decimos que no puedes transformar sin transformarte, y parte de la evolución natural de un proyecto en su cuarto año es entender que el reto es muy grande y que llegaremos antes si lo hacemos juntos”, resume De Vicente.

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Más allá de la visibilidad, el proyecto tiene también una clara vocación de poner el foco en el acceso a financiación, en un contexto en el que solo el 2% del capital riesgo llega a start-ups fundadas exclusivamente por mujeres, pese a que el ecosistema español levantó 1.900 millones de euros en 2024 y ya superó esa cifra en la primera mitad de 2025, según datos compartidos por Enrique Tombas, presidente de la gestora de private equity Suma Capital, que ha cerrado el acto de Juno.