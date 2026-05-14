Coste de la vida
La inflación en Catalunya se modera una décima en abril y baja al 3%, por debajo de la media española
Los carburantes subieron un 10% el mes pasado en la comunidad catalana, mientras que luz y gas fueron un 1,8% más baratos que hace un año
Los precios subieron el mes pasado en Catalunya hasta un 3%, una décima por debajo de lo que lo habían hecho en marzo y dos décimas menos que en el conjunto de España, donde de media el IPC se situó en el 3,2%, según ha dado a conocer este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE). La inflación subyacente, que no incluye los elementos más volátiles como los alimentos y la energía, cayó en abril en Catalunya al 2,6% frente al 2,8% de la media española.
La tasa catalana se situó por debajo de la media de España, que por arriba estuvo liderada por Madrid (+3,8%), Castilla y León (+3,5%) y Castilla-La Mancha, Galicia y Murcia (+3,4%), mientras que en Melilla (+2,5%), Ceuta (+2,6%), y Extremadura y Asturias (+2,7%) fue donde menos subieron los precios.
La subida de los combustibles
Como ocurrió en el conjunto de España, los combustibles siguieron presionando al alza el pasado abril en Catalunya, donde fueron un 10% más caros que hace un año, 2,8 décimas más que en marzo (7,2%). Se observa así el impacto en los precios que ha provocado la guerra en Irán.
Por el contrario, electricidad y gas registraron tasas interanuales negativas. En concreto, bajaron hasta el -1,8%. En lo que respecta a los alimentos, que en episodios anteriores habían protagonizado la crisis de precios, fueron un 2,6% más caros que el pasado año. El indicador es ligeramente mayor que en el mes pasado (2,4%).
Por productos, los principales encarecimientos fueron protagonizados por las legumbres y hortalizas (+12,1%), los huevos (+11,5), la carne bovina (+10,1%) y la ovina (+9,1%) y el pescado (+8,3%). En cambio, el aceite de oliva continuó a la baja y cayó un 11,1% respecto al mismo período del año pasado.
Por demarcaciones, Lleida lideró el repunte de precios con una variación interanual en abril del 3,7%, siete décimas por encima de la de marzo. En el resto de demarcaciones, el IPC se moderó. En Barcelona cayó del 3% al 2,8%; en Tarragona, del 3,4% al 3,2%; y en Girona, del 3,4% al 3,3%.
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