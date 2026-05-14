Icosium, accionista de referencia de Holaluz, se adjudica Neoelectra

La fecha del 13 de mayo de 2026 marcará el final de uno de los momentos más duros que han vivido los 180 trabajadores de Neoelectra. Este miércoles el juzgado mercantil número 11 de Barcelona ha propuesto adjudicar el perímetro completo de Neoelectra a la propuesta de Al Sharif Contracting e Icosium, socio de referencia de Holaluz, en el marco del proceso concursal de la compañía. Esta propuesta era la única que apostaba por mantener todo el proyecto industrial en su conjunto y que se quedaba al 100% de la plantilla.

La oferta de la francesa Icosium y la saudí Al Sharif Contracting ha sido elegida como la mejor alternativa para la continuidad industrial de Neoelectra, frente a otras seis propuestas que contemplaban únicamente la adquisición de determinados activos. La decisión evitará el desmantelamiento de instalaciones y mantiene el empleo de una compañía que ha tenido hasta ahora su sede en Sant Just Desvern (Barcelona) y es una de las principales empresas de España en el sector de la producción de electricidad y energía térmica a partir de biomasa y purines. Neoelectra tiene 16 plantas en la Península Ibérica, y tiene también negocio en Chile y Francia.

Al Sharif Contracting hizo esta apuesta de la mano de la francesa Icosium Investment, que adquirió protagonismo en el mundo empresarial catalán el pasado año a raíz de su inversión en Holaluz, la compañía fundada por Carlota Pi, donde se convirtió en el principal accionista. El plan industrial "a largo plazo", según apuntaban fuentes conocedoras de la propuesta trasladada al juzgado, dejaba a Icosium como proveedor de gas de Neoelectra, y a la propia Holaluz con el rol de proveedor tecnológico de Neoelectra.

La propuesta se ha impuesto a otras seis competidoras, pero sólo dos apostaban por la totalidad de Neoelectra, como eran la francesa Engie y la española Ignis. Al margen de estas propuestas, había otras cuatro ofertas de grupos industriales que querían plantas de Neoelectra cercanas a sus fábricas. Es el caso de Leche Pascual, Gestió Agroramadera de Ponent, Cooperativas Lácteas Unidas y Caviar Pirinea.

Oportunidad estratégica

Para Holaluz, la adjudicación de Neoelectra a Icosium permitirá reforzar su posicionamiento como plataforma tecnológica de gestión energética y explorar nuevas líneas de negocio vinculadas al suministro de electricidad y gas para clientes industriales, un mercado con un alto potencial de crecimiento. Esta nueva línea permitirá a Holaluz ampliar su presencia más allá del segmento residencial y de pymes.

Holaluz dispone de una plataforma tecnológica propia de gestión de la energía, desarrollada durante los últimos 15 años y con una inversión asociada superior a los 80 millones de euros. Esta plataforma permitirá optimizar los activos energéticos de Neoelectra, mejorar su eficiencia operativa y abrir nuevas líneas de ingresos para el grupo. La empresa fundada por Carlota Pi espera que la hibridación de los activos de Neoelectra pueda convertir al grupo en una infraestructura energética especialmente atractiva para centros de datos.

En el proyecto avalado ahora por el juzgado, Icosium aportará el suministro de gas natural, esencial para garantizar el funcionamiento de las plantas en esta fase inicial. La colaboración entre Icosium y Holaluz permite combinar acceso a gas, conocimiento industrial, tecnología energética avanzada y capacidad de gestión de mercado. Al Sharif Contracting, con una larga trayectoria en infraestructuras energéticas, aportará músculo financiero e industrial para acompañar la recuperación operativa y el desarrollo futuro del perímetro adquirido.

Este proyecto supondrá una nueva oportunidad para Neoelectra, que arrastra un pasivo de más de 100 millones de euros y que en 2024 facturó cerca de 70 millones. El propietario de la empresa, el fondo ProA Capital, vio cómo los problemas de Neoelectra se agudizaron a finales de 2025 por las grandes oscilaciones en el precio del gas y de la electricidad, que llevaron a la compañía a una situación en que no podía pagar a su proveedor de gas, cosa que forzó el concurso de acreedores.